Кім Чен Ин їде до Путіна обговорити постачання зброї для війни в Україні

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати Росію, щоб зустрітися з лідером країни-агресора Володимиром Путіним і обговорити можливість постачання в РФ більшої кількості зброї для війни проти України.

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Про це повідомляє The New York Times із посиланням на чиновників США.

Зазначається, що предметом зустрічі двох диктаторів стане постачання Північною Кореєю Росії додаткової зброї для її війни в Україні та інша військова співпраця.

Кім вирушить із Пхеньяна, ймовірно бронепоїздом, до Владивостока, де він зустрінеться з Путіним.

Очільники двох країн-ізгоїв відвідають запланований на 10-13 вересня Східний економічний форум у Далекосхідному федеральному університеті у Владивостоці. Кім також планує відвідати пірс 33, де швартуються кораблі Тихоокеанського флоту Росії.

Також однією з потенційних зупинок Кіма після Владивостока називають космодром "Восточний" у 950 милях (1,5 тис. км) на північ від Владивостока.

Джерела видання повідомляють, що Путін хоче, щоб Кім погодився дати Росії артилерійські снаряди і протитанкові ракети, а лідер КНДР хотів би, щоб РФ надала йому передові технології для супутників і атомних підводних човнів.

Кім також прагне отримати продовольчу допомогу для своєї збіднілої країни

У Білому домі є інформація про те, що Путін і Кім обмінялися листами, в яких обговорювалася можлива угода про постачання зброї, посилаючись на розсекречені дані розвідки.

Крім того, у липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся зокрема зі своїм північнокорейським колегою.

Нагадаємо, що в березні США заявляли, що мають докази того, що Москва веде переговори з Пхеньяном про обмін зброї на продовольство. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея продавала ракети російській ПВК "Вагнер" у розпал битви за Бахмут, хоча керівник цієї структури Євген Пригожин називав цю інформацію "плітками і домислами". При цьому заявляла про підтвердженість поставок КНДР зброї "Вагнеру" і Велика Британія.

Тому Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо трьох компаній, які забезпечують в обхід уже прийнятих санкцій угоди з продажу зброї між Росією та Північною Кореєю.

Зауважимо, Україна розірвала відносини з Пхеньяном після того, як країна-ізгой визнала незалежними державами дві підтримувані Росією сепаратистські так звані "народні республіки" на сході України.