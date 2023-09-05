Ким Чен Ын едет к Путину обсудить поставки оружия для войны в Украине

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию, чтобы встретиться с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным и обсудить возможность поставки в РФ большего количества оружия для войны против Украины.

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Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников США.

Отмечается, что предметом встречи двух диктаторов станет снабжение Северной Кореей России дополнительного оружия для войны в Украине и другое военное сотрудничество.

Ким отправится из Пхеньяна, вероятно бронепоездом, во Владивосток, где он встретится с Путиным.

Руководители двух стран-изгоев посетят запланированный на 10-13 сентября Восточный экономический форум в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. Ким также планирует посетить пирс 33, где швартуются корабли Тихоокеанского флота России.

Также одной из потенциальных остановок Кима после Владивостока называют космодром "Восточный" в 950 милях (1,5 тыс. км) к северу от Владивостока.

Источники издания сообщают, что Путин хочет, чтобы Ким согласился дать России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а лидер КНДР хотел бы, чтобы РФ предоставила ему передовые технологии для спутников и атомных подлодок.

Ким также стремится получить продовольственную помощь для своей обедневшей страны

В Белом доме есть информация о том, что Путин и Ким обменялись письмами, в которых обсуждалось возможное соглашение о поставках оружия, ссылаясь на рассекреченные данные разведки.

Кроме того, в июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся в частности со своим северокорейским коллегой.

Напомним, что в марте США заявляли, что имеют доказательства того, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном об обмене оружия на продовольствие. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея продавала ракеты российскому ЧВК "Вагнер" в разгар битвы за Бахмут, хотя руководитель этой структуры Евгений Пригожин называл эту информацию "сплетнями и домыслами". При этом заявляла о подтверждении поставок КНДР оружия "Вагнеру" и Великобритания.

Поэтому Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех компаний, обеспечивающих в обход уже принятых санкций соглашения по продаже оружия между Россией и Северной Кореей.

Отметим, что Украина разорвала отношения с Пхеньяном после того, как страна-изгой признала независимыми государствами две поддерживаемые Россией сепаратистские так называемые "народные республики" на востоке Украины.