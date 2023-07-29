Украина использует в войне с Россией ракеты для "Градов" производства КНДР - СМИ

Украинские артиллерийские расчеты обстреливали российские позиции ракетами, произведенными в Северной Корее в ходе попыток контрнаступления на северном и южном флангах у Бахмута Донецкой области, утверждает американское издание Financial Times.

Сообщается, что северокорейское оружие, о применении которого Украиной ранее не сообщалось, продемонстрировали FT военные, эксплуатирующие советские реактивные системы залпового огня "Град". Судя по маркировке, большинство его было произведено в 1980-х и 1990-х годах.

При этом СМИ ссылается на командира артиллеристов по имени Руслан, давшего не лучшую характеристику боеприпасам КНДР. По его словам, военные недвольны ими из-за относительно высокой доли боеприпасов, которые дают осечку или не взрываются.

Один из украинских военных предостерег журналиста FT от приближения слишком близко к ракетной установке, когда экипаж стрелял северокорейскими боеприпасами, поскольку те "очень ненадежны и иногда делают сумасшедшие вещи".

Отмечается, что ранее фотокорреспонденты уже фотографировали украинских военных с, как оказалось, северокорейскими боеприпасами в Запорожской области в конце июня и в июле, однако они не идентифицировали их как северокорейские.

Украинские военные заявляют, что ракеты производства КНДР перед тем как попасть в Украину были "захвачены" с корабля "дружественной" страной, но, как пишет издание, отказались предоставить дополнительную информацию.

В свою очередь советник министра обороны Украины Юрий Сак отметил, что эти ракеты могли быть захвачены у российских войск как трофеи. По его словам, "мы захватываем их танки, мы захватываем их технику, и очень возможно, что это тоже результат успешного проведения украинской армией военной операции". Сак напомнил, что РФ закупала различные типы боеприпасов "у самых разных тираний, включая Северную Корею и Иран".

Напомним, что сама КНДР является союзником РФ в войне против Украины, а дипломатические отношения с этой азиатской страной Украина разорвала еще в июле 2022 года в качестве реакции на признание "независимости ДНР и ЛНР", которые, однако, вскоре были "включены в состав РФ", что Северная Корея также поддержала.

Министр обороны России Сергей Шойгу на этой неделе посетил Пхеньян, где отмечают 70-летие перемирия в Корейской войне, и встретился с тамошним лидером Ким Чен Ыном. Северокорейский диктатор ознакомил его с достижениями местного ОПК, показав, в частности, межконтинентальные баллистические ракеты, танки и бронетехнику.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу прокомментировал этот визит, выразив уверенность, что Шойгу ездил в Северную Корею именно договариваться о поставках оружия, поскольку "для продолжения своей агрессии против Украины Россия отчаянно нуждается в поддержке, в оружии, где бы ни пришлось его найти".

В марте США заявляли, что располагают доказательствами того, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном об обмене оружия на продовольствие. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял и что Северная Корея продавала ракеты российской ЧВК "Вагнер" в разгар битвы за Бахмут, хотя руководитель этой структуры Евгений Пригожин называл эту информу "сплетнями и домыслами". При этом заявляла о подтвержденности поставок КНДР оружия "Вагнеру" и Великобритания.