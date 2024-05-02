Оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС (ВИДЕО)

Украинская разведка получила доказательства использования оккупантами дронов-камикадзе над ядерными реакторами захваченной Россией Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что видео с вражеского fpv-беспилотника, полученное с помощью радиоэлектронной разведки, содержит маркировку UT4D.TT, указывающую на поставку дрона оккупационным войскам Министерством обороны РФ.

Траектория полета российского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, подвергающихся постоянным атакам врага.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии изданию «Бабель» подчеркнул, что россияне используют территорию ЗАЭС для запусков беспилотников, пользуясь тем, что Силы безопасности и обороны Украины не могут наносить ответный огонь в полуторакилометровой зоне вокруг станции.

По данным украинской разведки, оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА прямо у шестого реактора ЗАЭС.

"Кроме того, с лета 2023 года территорию захваченной атомной электростанции россияне начали использовать для тренировок пилотов fpv-дронов - этим занимается так называемая школа "Архангел", которая финансируется главным управлением Генштаба вооруженных сил РФ", - информируют в разведке.

Там добавляют, что перечисленные факты и доказательства – очередное свидетельство преступной и безответственной деятельности государства-агрессора России на оккупированном им ядерном объекте, которое может иметь катастрофические последствия.

Напомним, ранее в МАГАТЭ подтвердили, что россияне обстреливают Украину с территории ЗАЭС .

Также на днях разведка сообщала, что российские террористы готовятся к проведению очередной провокации на Запорожской атомной электростанции еще одной операции под "фальшивым флагом".

МАГАТЭ зафиксировало атаку дронов на ЗАЭС

7 апреля на оккупированной Запорожской АЭС взорвался дрон. Были зафиксированы 3 прямых попадания в защитные конструкции главного реактора. В атаке россияне обвинили Украину.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде" заявил, что Украина не причастна к "никаким вооруженным провокациям на территории незаконно оккупированной Россией ЗАЭС".

Также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 18 апреля сообщило о новой попытке атаки дронов на учебный центр украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Как сообщили в МАГАТЭ в январе, россияне снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию. Взрывные устройства расположены между внутренним и внешним ограждением вокруг АЭС, хотя в ноябре станция была разминирована.