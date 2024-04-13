Путин угрожает перезапустить Запорожскую АЭС: возможно ли это сделать

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил Международное агентство по атомной энергии, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под российской оккупацией Запорожскую АЭС. Это значительно повышает риски инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

РФ планирует запустить Запорожскую АЭС

Отмечается, что Путин сказал генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что РФ намерена запустить работу Запорожской АЭС.

По данным издания, когда Гросси встречался с Путиным в марте в Сочи, он спросил главу Кремля, будет ли перезапущена станция. Путин ответил, что обязательно будет, но не уточнил сроки, когда это произойдет.

Сообщается, что МАГАТЭ получило технические отчеты, из которых следует, что Россия стремится вернуть Запорожскую АЭС в эксплуатацию уже в этом году.

По словам европейских дипломатов, знакомых с этим вопросом, цель России, похоже, состоит в том, чтобы вернуть в эксплуатацию хотя бы один реактор.

Один из дипломатов сказал, что Россия может сделать это к 40-летию подключения станции к электросети Советского Союза в декабре.

WSJ считает, что перезапуск реактора на ЗАЭС станет техническим вызовом и символической вехой для России, "нормализуя" захват станции, которая обеспечивала около пятой части электроэнергии в Украине до 2022 года.

Wall Street Journal пообщался со многими людьми, работавшими на станции, которые сомневаются, что у России достаточно техников, чтобы сделать это безопасно и успешно.

Электростанция расположена на линии фронта, оцеплена русскими минами, а над ней летают артиллерийские снаряды. Только на прошлой неделе несколько дронов нанесли удар по одному из шести реакторов станции, крыше учебного центра и военной машине, припаркованной у лаборатории.

Сейчас пять из шести реакторов находятся в состоянии "холодного" останова, один - в режиме "горячего" останова, в котором он производит тепло и пар, необходимый станции для основных процессов безопасности.

Как пишет издание, у РФ нет специалистов, которые знали бы мельчайшие особенности станции, больше не являющейся станцией советского типа - теперь она работает частично на западных системах управления и американском ядерном топливе от Westinghouse.

Смогут ли оккупанты запустить ЗАЭС

В настоящее время возможный запуск россиянами оккупированной Запорожской атомной электростанции выглядит очень маловероятным с технической точки зрения, не говоря уже о политической составляющей, заявил министр энергетики Герман Галущенко, комментируя возможность запуска ЗАЭС под российской оккупацией.

"Россияне что-то там заявляли о том, что они пытаются запустить станцию. Но сегодня это очень маловероятно с технической точки зрения. Не говоря уже о том, что тогда нужно просто закрыть глаза на безопасность. Я не представляю, как россияне могут преодолеть существующие вызовы и проблемы", - заявил Галущенко.

По его словам, на сегодняшний момент на ЗАЭС не решено множество технических вопросов, в частности, существует проблема недостаточности воды для охлаждения реакторов, которая возникла в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

"Во-вторых, состояние оборудования. Мы видим, что на станции есть утечки и что общепризнанные в мире стандарты безопасности не соблюдаются. В-третьих, на сегодняшний день у россиян нет возможности передавать производимую на ЗАЭС электроэнергию, ведь существуют только линии, которые объединяют станцию с украинской энергосистемой", - подчеркнул министр энергетики.

Он считает, что "запуск ЗАЭС под российским контролем – это фантастический сценарий".

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Как сообщили в МАГАТЭ в январе, россияне снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию. Взрывные устройства расположены между внутренним и внешним ограждением вокруг АЭС, хотя в ноябре станция была разминирована.