СНБО решил отобрать у "Росатома" половину акций не построенного до сих пор завода ядерного топлива - СМИ

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о принудительном изъятии российской доли акций частного акционерного общества "Завод по производству ядерного топлива". Об этом со ссылкой на материалы правительства сообщает ”Экономическая правда” .

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Акции принадлежат акционерному обществу "ТВЭЛ", которое является российским производителем ядерного топлива и входит в состав государственной корпорации "Росатом".

Согласно данным СМИ, документ о принудительном изъятии акций уже подписал президент Владимир Зеленский. По решению СНБО, Кабинет министров должен обеспечить его исполнение в течение месяца.

Как свидетельствуют данные YouControl, сейчас "ТВЭЛ" владеет 50% акций украинского "Завода по производству ядерного топлива". Другая половина – доля украинского государственного концерна "Ядерное топливо". Впрочем, эти доли не равны, поскольку размер взноса Украины в уставный фонд компании все же на 20 гривен больше российского, составляя 50,00000619%.

Что известно о "Заводе ядерного топлива"

ЧАО "Завод по производству ядерного топлива" зарегистрировано в поселке Смолино (Кировоградская область). Соглашение о сооружении там соответствующего предприятия было подписано в октябре 2010 года.

Впрочем, решение о строительстве было пересмотрено в связи с агрессией РФ 2014 года. В октябре 2015 года тогдашний украинский министр энергетики Владимир Демчишин заявил, что "ТВЭЛ" не выполняет своих обязательств по строительству завода, поэтому соглашение будет расторгнуто.

В декабре 2016 года новый министр Игорь Насалик сообщил, что Украина снова планирует строить завод по производству тепловыделяющих сборок для атомных электростанций. В 2019 году Минэнерго заявляло о планах объявить конкурс на строительство завода в Южноукраинске Николаевской области, однако такое строительство не было начато до сих пор.

Отметим также, что в реестре судебных решений есть постановление от 2022 года, где среди других предприятий фигурирует "Завод по производству ядерного топлива" с комментарием о существовании значительного риска в принятии руководством этого юрлица решений в ущерб государственной безопасности Украины.

Новому заводу – быть

В начале апреля 2024 года Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" объявила, что вблизи Южноукраинска все же построят комплекс по производству тепловыделяющих сборок: соответствующее решение было одобрено на общественных слушаниях, прошедших в городе-спутнике АЭС.

Согласно проекту, планируется создание современного производства ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000. Это имеет стратегическое значение, поскольку позволит Украине обеспечить свои атомные станции высококачественным топливом и уменьшить зависимость от зарубежных поставщиков.

Энергоблоки данного типа используют все действующие АЭС в Украине, включая самую мощную - Запорожскую, которая с марта 2022 года оккупирована Россией и находится в фактическом управлении "Росатома".