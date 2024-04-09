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СНБО решил отобрать у "Росатома" половину акций не построенного до сих пор завода ядерного топлива - СМИ
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о принудительном изъятии российской доли акций частного акционерного общества "Завод по производству ядерного топлива". Об этом со ссылкой на материалы правительства сообщает ”Экономическая правда”.
Акции принадлежат акционерному обществу "ТВЭЛ", которое является российским производителем ядерного топлива и входит в состав государственной корпорации "Росатом".
Согласно данным СМИ, документ о принудительном изъятии акций уже подписал президент Владимир Зеленский. По решению СНБО, Кабинет министров должен обеспечить его исполнение в течение месяца.
Как свидетельствуют данные YouControl, сейчас "ТВЭЛ" владеет 50% акций украинского "Завода по производству ядерного топлива". Другая половина – доля украинского государственного концерна "Ядерное топливо". Впрочем, эти доли не равны, поскольку размер взноса Украины в уставный фонд компании все же на 20 гривен больше российского, составляя 50,00000619%.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Что известно о "Заводе ядерного топлива"
ЧАО "Завод по производству ядерного топлива" зарегистрировано в поселке Смолино (Кировоградская область). Соглашение о сооружении там соответствующего предприятия было подписано в октябре 2010 года.
Впрочем, решение о строительстве было пересмотрено в связи с агрессией РФ 2014 года. В октябре 2015 года тогдашний украинский министр энергетики Владимир Демчишин заявил, что "ТВЭЛ" не выполняет своих обязательств по строительству завода, поэтому соглашение будет расторгнуто.
В декабре 2016 года новый министр Игорь Насалик сообщил, что Украина снова планирует строить завод по производству тепловыделяющих сборок для атомных электростанций. В 2019 году Минэнерго заявляло о планах объявить конкурс на строительство завода в Южноукраинске Николаевской области, однако такое строительство не было начато до сих пор.
Отметим также, что в реестре судебных решений есть постановление от 2022 года, где среди других предприятий фигурирует "Завод по производству ядерного топлива" с комментарием о существовании значительного риска в принятии руководством этого юрлица решений в ущерб государственной безопасности Украины.
Новому заводу – быть
В начале апреля 2024 года Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" объявила, что вблизи Южноукраинска все же построят комплекс по производству тепловыделяющих сборок: соответствующее решение было одобрено на общественных слушаниях, прошедших в городе-спутнике АЭС.
Согласно проекту, планируется создание современного производства ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000. Это имеет стратегическое значение, поскольку позволит Украине обеспечить свои атомные станции высококачественным топливом и уменьшить зависимость от зарубежных поставщиков.
Энергоблоки данного типа используют все действующие АЭС в Украине, включая самую мощную - Запорожскую, которая с марта 2022 года оккупирована Россией и находится в фактическом управлении "Росатома".