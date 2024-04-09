РНБО вирішила відібрати в "Росатому" половину акцій не збудованого досі заводу ядерного палива – ЗМІ

Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) ухвалила рішення про примусове вилучення російської частки акцій приватного акціонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива". Про це повідомляє ”Економічна правда” з посиланням на матеріали уряду.

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Акції належать акціонерному товариству “ТВЕЛ”, яке є російським виробником ядерного палива і входить до складу державної корпорації “Росатом”.

Згідно з даними ЗМІ, документ про примусове вилучення акцій уже підписав президент Володимир Зеленський. За рішенням РНБО, Кабінет міністрів має протягом місяця забезпечити його виконання.

Як свідчать дані YouControl, наразі “ТВЕЛ” володіє 50% акцій українського “Заводу з виробництва ядерного палива”. Інша половина – частка українського державного концерну “Ядерне паливо”. Втім, ці частки не є рівними, оскільки розмір внеску України до статутного фонду компанії все ж на 20 гривень більший за внесок РФ, а саме становить 50,00000619%.

Що відомо про “Завод ядерного палива”

ПрАТ “Завод з виробництва ядерного палива” зареєстроване у селищі Смоліне (Кіровоградська область). Угода про спорудження там відповідного підприємства була підписана у жовтні 2010 року.

Втім, рішення про будівництво "ТВЕЛ" було переглянуто у зв'язку з агресією РФ 2014 року. У жовтні ж 2015 року тодішній український міністр енергетики Володимир Демчишин заявив, що "ТВЕЛ" не виконує своїх зобов'язань з будівництва заводу, тому угоду буде розірвано.

У грудні 2016 року новий міністр Ігор Насалик повідомив, що Україна знову планує будувати завод з виробництва тепловидільних збірок для атомних електростанцій. У 2019 році Міненерго заявляло про плани оголосити конкурс на будівництво заводу в Южноукраїнську в Миколаївській області, однак ніякого будівництва не було розпочато досі.

Зазначимо також, що в реєстрі судових рішень є ухвала від 2022 року, де серед інших підприємств фігурує “Завод з виробництва ядерного палива” з коментарем про існування значного ризику в ухваленні керівництвом цієї юрособи рішень на шкоду державній безпеці України.

Новому заводу - бути

На початку квітня 2024 року Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" оголосила, що поблизу Южноукраїнська все ж зведуть комплекс з виробництва тепловидільних збірок: зокрема, відповідний крок було схвалено на громадських слуханнях, що пройшли у місті-супутнику АЕС.

Згідно з проєктом, планується створення сучасного виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000. Це має стратегічне значення, оскільки дасть змогу Україні забезпечити власні атомні станції високоякісним пальним і зменшити залежність від закордонних постачальників.

Енергоблоки згаданого типу використовують всі діючі АЕС в Україні, включаючи найпотужнішу Запорізьку, що з березня 2022 року окупована Росією і перебуває у фактичному управлінні “Росатому”.