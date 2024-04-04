Біля Південноукраїнської АЕС хочуть побудувати комплекс з виробництва тепловидільних збірок

4 квітня в Южноукраїнську після позитивного рішення, отриманого на громадських слуханнях, НАЕК "Енергоатом" оголосила, що поблизу міста зведуть технологічний комплекс з виробництва тепловидільних збірок (ТВЗ) для енергоблоків АЕС.

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Про це повідомили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

ТВЗ – це унікальне виробництво, на якому виготовлятимуть компоненти ядерного палива для вітчизняних атомних енергоблоків. Згідно з проектом, планується створення сучасного виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000.

Це має стратегічне значення, оскільки дасть змогу Україні забезпечити власні атомні станції високоякісним пальним і зменшити залежність від закордонних постачальників.

Зведення комплексу передбачає створення понад 110 робочих місць.

"У межах проєкту планується реалізація технології Westinghouse. Виробничий процес на майбутньому підприємстві передбачає фактично механічну збірку ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з уже готових компонентів. Частина з них уже виготовляється на потужностях "Енергоатома", - розповіли енергетики.

Так, під час громадського обговорення питання будівництва фахівці наголосили, що випромінювання від джерел іонізуючого випромінювання не виходитиме за межі будівельного комплексу, оскільки рівень доз є безпечним, а санітарно-захисну зону обмежено промисловою територією, яка займатиме площу близько 7 гектарів.

Зазначено, що проєкт буде фінансуватися за рахунок власних коштів "Енергоатому", отриманих від продажу електричної енергії.

ДІЯРУ продовжила термін 1-го енергоблоку ПАЕС на десять років

Додамо, що Державна інспекція ядерного регулювання України продовжила термін експлуатації першого енергоблоку Південноукраїнської АЕС на десять років, до 2 грудня 2033 року.

При чому, після завершення тих10 років експлуатації енергоблок № 1 Південноукраїнської АЕС стане першим в Україні блоком потужністю 1000 МВт, який працює 50 років.

Перший енергоблок ПАЕС був введений в експлуатацію 1982 року і повинен був працювати до 2027 року. Проте, президент "Енергоатому" Петр Котін розраховує, що термін експлуатації більшості діючих атомних енергоблоків може становити щонайменше 60 років.

Зазначимо, Німеччина передала Україні обладнання на суму 14, 6 млн євро, яке дасть змогу модернізувати системи фізичного захисту Рівненської та Південноукраїнської АЕС.