ДІЯРУ продовжила термін експлуатації першого енергоблоку Південноукраїнської АЕС на десять років

Державна інспекція ядерного регулювання України затвердила продовження ліцензії на експлуатацію енергоблоку № 1 Південноукраїнської атомної електростанції до 2 грудня 2033 року.

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Про це повідомили в пресслужбі "Енергоатому"

Це рішення було ухвалено колегією Держатомрегулювання на підставі результатів державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки. Експертиза підтвердила, що експлуатація енергоблоку є безпечною.

Виконуючий обов’язки голови ДІЯРУ Олег Коріков передав відповідні дозвільні документи президенту НАЕК "Енергоатом" Петру Котіну.

"Продовження ліцензії на роботу енергоблоку без його зупинки є важливим досягненням енергетиків. Це дозволило виробити додаткову електроенергію для енергосистеми", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Галущенко додав, що після завершення наступних 10 років експлуатації енергоблок № 1 Південноукраїнської АЕС стане першим в Україні блоком потужністю 1000 МВт, який працює 50 років.

Зауважимо, перший енергоблок ПАЕС був введений в експлуатацію 1982 року і повинен був працювати до 2027 року. Проте, Котін розраховує, що термін експлуатації більшості діючих атомних енергоблоків може становити щонайменше 60 років.

Додамо, що у вересні контррозвідка Служби безпеки України з підрозділами з радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби здійснили масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України.