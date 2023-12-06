ГИЯРУ продлила срок эксплуатации первого энергоблока Южноукраинской АЭС на десять лет

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины утвердила продление лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 Южноукраинской атомной электростанции до 2 декабря 2033 года.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

Это решение было принято коллегией Госатомрегулирования на основании результатов государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности. Экспертиза подтвердила, что эксплуатация энергоблока безопасна.

Исполняющий обязанности главы ГИЯРУ Олег Кориков передал соответствующие разрешительные документы президенту НАЭК "Энергоатом" Петру Котину.

"Продление лицензии на работу энергоблока без его остановки является важным достижением энергетиков. Это позволило выработать дополнительную электроэнергию для энергосистемы", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко .

Галущенко добавил, что после завершения следующих 10 лет эксплуатации энергоблок №1 Южноукраинской АЭС станет первым в Украине блоком мощностью 1000 МВт, работающим 50 лет.

Заметим, что первый энергоблок ЮАЭС был введен в эксплуатацию в 1982 году и должен был работать до 2027 года. Однако Котин рассчитывает, что срок эксплуатации большинства действующих атомных энергоблоков может составлять не менее 60 лет.

Напомним, в сентябре контрразведка Службы безопасности Украины с подразделениями по радиационной, химической и биологической защите Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы провели масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины.