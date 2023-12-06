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ГИЯРУ продлила срок эксплуатации первого энергоблока Южноукраинской АЭС на десять лет
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины утвердила продление лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 Южноукраинской атомной электростанции до 2 декабря 2033 года.
Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".
Это решение было принято коллегией Госатомрегулирования на основании результатов государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности. Экспертиза подтвердила, что эксплуатация энергоблока безопасна.
Исполняющий обязанности главы ГИЯРУ Олег Кориков передал соответствующие разрешительные документы президенту НАЭК "Энергоатом" Петру Котину.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Продление лицензии на работу энергоблока без его остановки является важным достижением энергетиков. Это позволило выработать дополнительную электроэнергию для энергосистемы", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко .
Галущенко добавил, что после завершения следующих 10 лет эксплуатации энергоблок №1 Южноукраинской АЭС станет первым в Украине блоком мощностью 1000 МВт, работающим 50 лет.
Заметим, что первый энергоблок ЮАЭС был введен в эксплуатацию в 1982 году и должен был работать до 2027 года. Однако Котин рассчитывает, что срок эксплуатации большинства действующих атомных энергоблоков может составлять не менее 60 лет.
Напомним, в сентябре контрразведка Службы безопасности Украины с подразделениями по радиационной, химической и биологической защите Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы провели масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины.