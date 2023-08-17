В Николаевской области отработали эвакуацию 30-километровой зоны ПАЭС на случай радиационной аварии из-за обстрела (ФОТО)

На Пивденноукраинской атомной электростанции (Южноукраинск, Николаевская область) 16-17 августа состоялась плановая противоаварийная тренировка, а одновременно в регионе прошли и учения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и других ведомств, включавшие отработку эвакуации населения. Об этом сообщает пресс-служба энергокомплекса.

В ходе мероприятия на электростанции проверялась способность персонала действовать в условиях чрезвычайной ситуации, а также готовность системы аварийного реагирования к своевременным и эффективным действиям в случае аварии. К учениям были привлечены ГСЧС и органы местного самоуправления.

По легенде тренировки, условная чрезвычайная ситуация сложилась в результате ракетного обстрела объектов инфраструктуры, размещенных в санитарно-защитной зоне ПАЭС, а также других объектов энергосистемы Украины, произошло полное обесточивание ПАЭС, и на предприятии возникла условная аварийная ситуация.

В действие ввели аварийный план, активизировали внутренний кризисный центр, задействовали группу инженерной поддержки и аварийные группы и бригады. Привлекли личный состав государственной пожарно-спасательной части №27 и медиков. Среди основных вводных, которые поступали участникам тренировки, – пожар на электрооборудовании, выброс радиоактивных веществ.

"Условное происшествие классифицировали как "коммунальная авария", то есть его последствия распространились за пределы предприятия. Местным органам исполнительной власти рекомендовали условно принять защитные контрмеры для населения", - говорится в сообщении.

В частности, предусмотрено ограничение движения транспорта в зоне распространения радиоактивного облака; выполнение мер по пылеподавлению; ограничение нахождения людей на открытом воздухе с советами ему перейти на потребление бутилированной воды.

В течение всей тренировки проходила постоянная координация действий с ГСЧС, другими участниками групп аварийного реагирования в зоне расположения АЭС. О ходе событий регулярно информировали кризисный центр ГП "НАЭК "Энергоатом".

"Сценарий тренировки был довольно сложным, но в сегодняшних реалиях, когда враг пытается уничтожить Украину и вопреки здравому смыслу пренебрегает ядерной и радиационной безопасностью, захватывает атомные электростанции, минует ядерные энергоблоки, целится ракетами по энергетическим объектам, мы должны быть готовы к развитию любых событий", - отметил гендиректор ПАЭС Игорь Полович.

Параллельно с общестанционной противоаварийной тренировкой ПАЭС на территории Южноукраинска и в целом в Вознесенском районе ГСЧС 17-18 августа проводит двухдневные многоступенчатые командно-штабные учения по гражданской защите. Отмечается, что объединение этих двух мероприятий позволяет отработать взаимодействие ПАЭС с органами власти и спасателями на уровне области.

Как сообщили в ГСЧС, в четверг участники тренировались и отрабатывали алгоритм действий на случай угрозы или возникновения радиационной аварии, вызванной военной агрессией РФ против Украины.

Какие мероприятия отработали в районе ПАЭС

В целом органы управления и силы гражданской защиты отработали алгоритмы действий на случай угрозы или радиационной аварии по разным возможным сценариям, от аварийной ситуации на ПАЭС по классификации "аварийная готовность" до "коммунальной аварии", характеризующейся распространением радиационного загрязнения за пределы территории, что требует проведения мероприятий по защите не только персонала, но и населения.

Региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во взаимодействии с областной комиссией по эвакуации проработаны действия по принятию решения о проведении эвакуации населения из 30-километровой зоны наблюдения станции.

Практически отработана и сама эвакуация, приняты меры по защите населения, его укрытия в защитных сооружениях, организована работа сборных пунктов эвакуации, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты органов дыхания, мероприятия по обеспечению общественной безопасности, организации работы контрольно-пропускных пунктов полиции, постов регулирования движения на маршрутах эвакуации, промежуточных пунктов эвакуации на границе зоны наблюдения ПАЭС, а также принятия и размещения эвакуированного населения в безопасных районах и прочее.

За ходом обучения наблюдала комиссия ГСЧС, которая по завершению всех отработок проанализировала готовность органов управления и сил гражданской защиты территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты Николаевской области к реагированию на чрезвычайные ситуации.

"В целом все участники с поставленными задачами справились. Есть ряд проблемных вопросов, но сейчас - это тренировка, поэтому вы можете их решить заранее. Потому что в реальной ситуации времени на это не будет. Мы все искренне надеемся, что украинцы никогда не столкнутся с радиационными авариями, но должны быть всегда начеку", - такую оценку действиям участников обучения дал заместитель главы ГСЧС Владимир Демчук.