- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Кабмин окончательно урегулировал название АЭС в Николаевской области
Кабинет министров определил, что атомная электростанция, расположенная в городе Южноукраинск Николаевской области, называется Пивденноукраинской. Об этом говорится в постановлении правительства №1061 от 27 сентября.
Отметим, что из него следует, что в официальных документах до этого была неразбериха с названием объекта. В частности, в постановлениях, которыми Кабмин определил операторов ядерных установок и утвердил перечень должностей и специальностей персонала для их эксплуатации, АЭС была указана как Пивденно-Украинская.
В перечне объектов с особым режимом работы соответствующее обособленное подразделение Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" было указано как "Южно-Украинская АЭС".
Такое же название станция имела в перечне ядерных объектов, подлежащих охране Национальной гвардией, и особенно важных объектов электроэнергетики, подлежащих охране ведомственной военизированной охраной.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В тексте Государственной экономической программы обращения с отработанным ядерным топливом АЭС до 2025 года эта электростанция также была названа Южно-Украинской.
Напомним, что в апреле руководитель "Энергоатома" Петр Котин издал приказ о переименовании Южно-Украинской АЭС как своего структурного подразделения в Пивденноукраинскую.
Источник фото: ua.depositphotos.com