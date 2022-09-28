Кабмин окончательно урегулировал название АЭС в Николаевской области

Кабинет министров определил, что атомная электростанция, расположенная в городе Южноукраинск Николаевской области, называется Пивденноукраинской. Об этом говорится в постановлении правительства №1061 от 27 сентября.

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Отметим, что из него следует, что в официальных документах до этого была неразбериха с названием объекта. В частности, в постановлениях, которыми Кабмин определил операторов ядерных установок и утвердил перечень должностей и специальностей персонала для их эксплуатации, АЭС была указана как Пивденно-Украинская.

В перечне объектов с особым режимом работы соответствующее обособленное подразделение Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" было указано как "Южно-Украинская АЭС".

Такое же название станция имела в перечне ядерных объектов, подлежащих охране Национальной гвардией, и особенно важных объектов электроэнергетики, подлежащих охране ведомственной военизированной охраной.

В тексте Государственной экономической программы обращения с отработанным ядерным топливом АЭС до 2025 года эта электростанция также была названа Южно-Украинской.

Напомним, что в апреле руководитель "Энергоатома" Петр Котин издал приказ о переименовании Южно-Украинской АЭС как своего структурного подразделения в Пивденноукраинскую.

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