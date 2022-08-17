Украинское дунайское пароходство дерусифицирует названия своих судов

Украинское дунайское пароходство намерено переименовать свои суда, которые были названы в честь российских городов и коммунистических деятелей. Об этом говорится в сообщении УДП.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Флот Украинского дунайского пароходства построен еще во времена СССР. Суда, как правило, получали название на русском. Буксиры и теплоходы чаще всего называли в честь городов Советского Союза. Или их именами "чествовали память" советских героев и политических деятелей", - отмечается в нем.

Как указывают в УДП, с самого начала войны его генеральный директор Дмитрий Москаленко поднял вопрос переименовании флота, и его поддержало руководство Министерства инфраструктуры.

"Больше никаких упоминаний о городах страны-террориста РФ, никаких комсомолок, красных партизан и так далее... Сейчас у нашего пароходства более 100 судов, которые имеют собственные названия. Технически процедура перерегистрации довольно непростая и затратная. Но мы начинаем этот процесс. Суда УДП получат новые украинские названия", - отмечают в компании.

По словам Москаленко, у УДП "уже есть идеи и предложения", однако там все равно предложили гражданам высказать собственное мнение и видение нового "брендинга" флота УДП. Всех, у кого есть мнения на этот счет, призывают оставить комментарии на официальной странице гендиректора пароходства.

Отметим, что среди судов УДП, которые были названы в честь российских городов, были, в частности, "Астрахань", "Златоуст", "Иваново", "Иркутск", "Оренбург", "Рыбинск" и "Челябинск". Также одно из судов называется "Волга" в честь главной реки европейской части России.

Напомним также, что недавно экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по преодолению последствий русификации и тоталитаризма определил список десяти наиболее распространенных названий улиц, которые рекомендуются к переименованию в первую очередь.