В Мінкульті назвали топ-10 назв вулиць для перейменування в рамках дерусифікації

Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила список десяти найбільш поширених урбанонімів, які рекомендуються до перейменування у першу чергу. Про це йдеться у повідомленні Мінкульту.

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"Проаналізувавши ситуацію, що склалася у топонімічному просторі України, Експертна рада звернула увагу на те, що значна кількість власних назв, що позначають такі елементи просторової структури міста як вулиці, площі, проспекти тощо – пов’язана з росіянами, чиї життя та діяльність, за великим рахунком, не мають стосунку до України, її історії, науки, культури, та у більшості випадків не народилися тут", - сказано в ньому.

Так, до десятки таких топонімів, що зустрічаються найчастіше, входять названі на честь таких людей як Юрій Гагарін, Олександр Пушкін, Іван Мічурін, Валерій Чкалов, Максим Горький, Юрій Лермонтов, Олександр Суворов, Володимир Маяковський, Олександр Матросов та Володимир Комаров.

"В умовах широкомасштабного вторгнення РФ в Україну слід враховувати, що ворог навіть топоніміку використовує як маніпулятивний механізм для ретрансляції пропагандистських меседжів, цінностей, своєї світоглядної моделі та концепту так званого "руского міра", - заявив міністр Олександр Ткаченко.

За його словами, саме повномасштабна війна стала каталізатором для прискорення процесу усунення з культурного простору України й суспільно-політичного дискурсу "того російського, що десятиліттями впроваджувалося як велика російська культура".

"З метою мінімізації впливу радянсько-російських наративів на світогляд українців, встановлення історичної справедливості та відновлення української історично-національної топоніміки, Експертна рада МКІП рекомендує під час проведення перейменувань вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших урбанонімів розглядати можливість заміни вищезазначених назв", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, що на початку липня зазначена експертна рада Мінкульту розробила рекомендації для місцевої влади для перейменування топонімів чи визначення долі пам'ятників в рамках русифікації.

Зазначимо також, що 18 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про заборону на присвоєння географічним об’єктам назв, які так чи інакше пов'язані з Росією.