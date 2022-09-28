Кабмін остаточно врегулював назву АЕС у Миколаївській області

Кабінет міністрів визначив, що атомна електростанція, розташована в місті Южноукраїнськ Миколаївській області, має назву Південноукраїнська. Про це йдеться у постанові уряду №1061 від 27 вересня.

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Зазначимо, що з неї випливає, що в офіційних документах до цього була плутанина з назвою об'єкта. Зокрема, в постановах, якими Кабмін визначив операторів ядерних установок та затвердив перелік посад та спеціальностей персоналу для їх експлуатації, АЕС була вказана як Південно-Українська.

В переліку ж об’єктів з особливим режимом роботи відповідний відокремлений підрозділ Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" був вказаний як "Южно-Українська АЕС".

Таку ж назву станція мала в переліках ядерних об'єктів, що підлягають охороні Національною гвардією, та особливо важливих об’єктів електроенергетики, що підлягають охороні відомчою воєнізованою охороною.

У тексті Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом АЕС до 2025 року ця електростанція також була названа Южно-Українською.

Нагадаємо, що в квітні керівник "Енергоатому" Петро Котін видав наказ про перейменування Южно-Української АЕС як свого структурного підрозділу Південноукраїнську.

Джерело фото: ua.depositphotos.com