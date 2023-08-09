Мины там есть. В "Энергоатоме" прокомментировали данные касательно крыш энергоблоков ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не видели крыши четырех из шести энергоблоков Запорожской АЭС, а там расположены мины. Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин, передает NV.

Таким образом он прокомментировал информацию от гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщал, что эксперты агентства получили доступ к крышам третьего и четвертого энергоблоков и не обнаружили там мин.

"Что касается экспертов МАГАТЭ, которые сейчас находятся на станции, то у них очень ограниченный доступ к объектам. Как стало известно, их допустили на крыши двух реакторных зданий. На другие атомные блоки их никогда не допускали", - сказал Котин.

При этом он считает, что информация об отсутствии мин – это "хорошее заявление".

"Но опять же, четырех других они вообще не видели, поэтому не могут сказать, что там есть. А мы знаем, что там находятся мины", – добавил президент "Энергоатома".

Запорожская АЭС: что происходит на станции

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами подготовки РФ к теракту на Запорожской атомной электростанции. Позже он рассказывал, что захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он отмечал, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.

4 июля Генеральный штаб ВСУ информировал, что россияне, возможно, готовят в ближайшее время провокацию на территории ЗАЭС. Украинские военные утверждали, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков станции были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сначала заявляли, что не обнаружили на станции никаких взрывоопасных предметов. В конце июля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты организации обнаружили противопехотные мины на периферии площадки ЗАЭС. А 3 августа они получили доступ к крышам энергоблоков, на которые указывали в Генштабе ВСУ, – там взрывчатых веществ нет.