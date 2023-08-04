Угрожают репрессиями: на ЗАЭС оккупанты заставляют персонал оформлять паспорта РФ

Оккупанты во временно захваченном Энергодаре заставляют персонал Запорожской АЭС получать российские паспорта для продолжения работы на станции. В противном случае им угрожают репрессиями.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, в Энергодаре, оккупационные войска РФ проводят регулярные обыски местных жителей как на улицах, так и в домах. Оккупанты проверяют паспорта и телефоны жителей.

"Если паспорт гражданина оказывается украинским, документ уничтожают и заставляют оформлять паспорт РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, рашисты заставляют менять и другие документы: водительские права, документы на движимое и недвижимое имущество.

Принудительная паспортизация РФ

Россия продолжает проводить политику паспортизации временно захваченных регионов. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего оккупанты усиливают репрессии.

В частности, Центр национального сопротивления сообщал, что сотрудники Запорожской АЭС подвергаются физическим пыткам и проверкам за отказ от российского паспорта. В то же время сотрудники ФСБ РФ проводят регулярные обыски частных помещений жителей Энергодара, которые не соглашаются на получение российских паспортов.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что украинцы на временно оккупированных территориях вынуждены получать российский паспорт, чтобы спасти свою жизнь. В таких обстоятельствах они не могут считаться преступниками, так как они становятся жертвами преступления страны-агрессора РФ.

Заметим, на ЗАЭС правила работы и пребывания на объекте ежедневно становятся для работников все более жесткими. Усилился контроль над атомщиками, а персоналу запрещено даже общаться между собой.

