Украинцы, принудительно получившие паспорт РФ, не могут считаться преступниками, - Лубинец

Украинцы на временно оккупированных территориях вынуждены получать российский паспорт, чтобы спасти свою жизнь. В таких обстоятельствах они не могут считаться преступниками, так как они становятся жертвами преступления страны-агрессора РФ.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, к нему все чаще поступают от граждан обращения, связанные с принудительной паспортизацией на временно оккупированных Россией территориях Украины. Пользуясь уязвимым положением украинцев, враг вынуждает их оформлять гражданство РФ.

"Информирую, что принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях Украины признается грубым нарушением норм международного права, в частности, в соответствии со статьей 45 Положения о законах и обычаях войны на суше, которое является приложением к Четвертой Гаагской конвенции от 18 октября 1907 года", - отметил Лубинец.

Он напомнил, что согласно статье 25 Конституции Украины, каждый имеет право на изменение гражданства, что исключает возможность признания результата принудительного изменения гражданской принадлежности.

Как отметил омбудсмен, это право не может быть отменено в любом случае и в любой стране.

"Следовательно противоправные действия оккупационных органов относительно принудительной автоматической паспортизации, негуманны и противоречат принципам обращения с гражданским населением на временно оккупированных территориях, в частности, установленным положением Четвертой Женевской конвенции", - отметил Лубинец.

Он добавил, что в большинстве случаев получение псевдопаспорта страны-агрессора является вынужденным шагом, когда речь идет о сохранении жизни и здоровья личности или членов семьи и используется для выезда из временно оккупированной территории через третьи страны.

"Отмечаю, лица, вынужденные получать паспорт РФ при таких обстоятельствах, не могут считаться преступниками, скорее – жертвами преступления", - подчеркнул Лубинец.

Ранее Лубинец посоветовал украинцам на оккупированных территориях не отказываться от российского паспорта в целях сохранения собственной жизни и выживания. По его словам, украинские власти будут воспринимать это как вынужденный шаг.

Напомним, вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что Минреинтеграции в очередной раз обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры для того, чтобы украинцы с временно оккупированных территорий могли выехать на подконтрольную Правительству территорию.

Она подчеркнула, что если оккупанты хотят депортировать из ВОТ украинцев, которые не хотят брать российские паспорта, то должны открыть гуманитарные коридоры. Она также добавила, что ее рекомендации украинцам на ВОТ остаются неизменными, в частности, не нужно брать российские паспорта.