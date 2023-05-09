В Херсонской области оккупанты портят украинские паспорта на блокпостах

Российские военные получили приказ намеренно портить украинские паспорта на блокпостах в Херсонской области, чтобы ускорить темпы паспортизации на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты пытаются ускорить темпы паспортизации. По информации от нашего подполья, такое неофициальное распоряжение было выдано оккупационной администрацией россиян на временно оккупированных территориях Херсонской области. Согласно ему, российские военные должны делать умышленные механические повреждения украинских паспортов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время московское руководство оккупантов оказывает давление на гауляйтеров и коллаборантов , чтобы те ускоряли темпы насильственной паспортизации.

"Наблюдается изменение подхода к данному процессу со стороны оккупационных администраций на более агрессивную модель. Оккупанты предоставляют российскому паспорту статус документа для выживания и решения наименьших социально-бытовых нужд. Например от выезда за пределы городов до медицинских услуг, что фактически ставит местное население в обстоятельства непреодолимой силы", - подчеркивают в ЦНС.

Заметим, как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, принудительная паспортизация на временно оккупированной территории Запорожской области я остановилась из-за того, что паспортисты наспех вынуждены бежать и сжигать документы.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал украинцам на оккупированных территориях не отказываться от российского паспорта в целях сохранения собственной жизни и выживания. По его словам, украинские власти будут воспринимать это как вынужденный шаг.