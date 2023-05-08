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Оккупационные власти эвакуируются из Скадовска и окрестных сел - Генштаб ВСУ

скадовск
Скадовск. Фото: скриншот видео YouTube/GoFly

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют о сворачивании деятельности российской оккупационной администрации в Скадовске Херсонской области. Об этом говорится в его вечерней сводке.

"В городе Скадовск отмечено сворачивание деятельности районной и городской администраций. Так, в ночь с 6 на 7 мая оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже к утру 7 мая, вместе с семьями город оставила значительная часть российской оккупационной администрации", - говорится в нем.

Кроме того, отмечено, что сейчас подобная ситуация наблюдается в селах вокруг Скадовска, в частности, Михайловке, Петровке, Шевченко, Широком, Ульяновке и Красном.

"Учитывая многокилометровые пробки, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем, с помощью сухогруза, через порт города Бердянск", – заявили в Генштабе.

Напомним также, что накануне в Генштабе заявляли, что оккупанты продолжают под предлогом эвакуации мирных жителей вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

Автор:
Тимофей Беспятов