Окупаційна влада евакуюється зі Скадовська та навколишніх сіл - Генштаб ЗСУ

В Генеральному штабі Збройних сил України заявляють про згортання діяльності російської окупаційної адміністрації в Скадовську Херсонської області. Про це йдеться у його вечірньому зведенні.

"У місті Скадовськ відзначено згортання діяльності районної та міської адміністрацій. Так, в ніч з 6 на 7 травня окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня, разом із сім’ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації", - сказано в ньому.

Крім того, зазначено, що зараз подібна ситуація спостерігається у селах навколо Скадовська, зокрема Михайлівці, Петрівці, Шевченко, Широкому, Улянівці та Красному.

"Враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово захопленої Херсонської області загарбники планують здійснити морським шляхом, за допомогою суховантажного судна, через порт міста Бердянськ", - заявили в Генштабі.

Нагадаємо також, що напередодні в Генштабі заявляли, що окупанти продовжують під приводом евакуації мирних жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області.