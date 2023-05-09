На Херсонщині окупанти навмисно псують українські паспорти на блокпостах

Російські військові отримали наказ навмисно псувати українські паспорти на блокпостах у Херсонській області, щоб пришвидшити темпи паспортизації на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти намагаються пришвидшити темпи паспортизації на ТОТ. За інформацією від нашого підпілля, таке неофіційне розпорядження було видано окупаційною адміністрацією росіян на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Згідно з ним, російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів", - йдетьмя у повідомленні.

Зазначається, що наразі московське керівництво окупантів тисне на гауляйтерів та колаборантів на ТОТ, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації.

"Спостерігається зміна підходу до даного процесу з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель. Окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб. Наприклад від виїзду за межі міст, до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили", - підкреслюють у ЦНС.

Зауважимо, як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, примусова паспортизація на тимчасово окупованій території Запорізької області зупинилася через те, що паспортисти поспіхом змушені тікати та спалювати документи.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець порадив українцям на окупованих територіях не відмовлятися від російського паспорта задля збереження власного життя і виживання. За його словами, українська влада сприйматиме це як вимушений крок.