Оккупанты продолжают минировать Запорожскую АЭС, ситуация сложная - "Энергоатом"

Ситуация на Запорожской АЭС остается сложной и в последнее время не улучшилась. Российские оккупанты продолжают минировать станцию ​​и использовать ее как свою военную базу.

Об этом в эфире телемарафона рассказал президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Фактически российские оккупанты продолжают использовать ее как свою военную базу. Мы регулярно получаем сообщение, что они минуют нашу станцию", – сказал руководитель НАЭК.

По словам Котина, о том, что оккупанты продолжают закладывать взрывчатку на станцию, сообщает и Главное управление разведки, и украинские сотрудники, которые продолжают там работать.

Котин отметил, что после того, как оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на ЗАЭС, мониторинг радиационного состояния на площадке ЗАЭС осуществляется благодаря датчикам, расположенным в 5 км от станции, на правом берегу Днепра.

Кроме того, на объекте находятся инспекторы МАГАТЭ, и их информация помогает понимать, что происходит на станции. Однако Котин отметил, что оккупанты не допускают представителей агентства во все зоны, которые необходимо осмотреть.

"Несмотря на деградацию оборудования, мы очень ждем момента, когда сможем вернуть контроль над станцией, чтобы возобновить ее полноценную работу", – констатировал Петр он.

Ранее ГУР обнародовало схему минирования ЗАЭС россиянами. Согласно сообщению разведки, в технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, состоящие из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин.

Там добавляют, что в основном на ЗАЭС оккупанты используют мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Несмотря на напряженную ситуацию, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в последнее время проводили проверки на Запорожской атомной электростанции , не обнаружили на ЗАЭС никаких взрывоопасных предметов.

Эксперты American Nuclear Society (Американского ядерного общества) тщательно изучили самые плохие из возможных сценариев техногенной катастрофы на Запорожской АЭС и не предполагают возможных последствий для здоровья населения, связанных с радиацией.

Между тем, Украина готовится к любым сценариям развития событий вокруг ЗАЭС. Поэтому жителям населенных пунктов, прилегающих к станции, раздали таблетки йодида калия, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий возможного теракта.