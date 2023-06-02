Оккупанты уничтожили систему аварийного реагирования на ЗАЭС

Представители Росатома, незаконно находящиеся на ЗАЭС, вербуют персонал, не имеющий соответствующей квалификации. Они разворовали важные элементы системы и вывели из строя компьютерную технику. Оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на ЗАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.

По распоряжению оккупационной "администрации" была заблокирована передача информации из Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) Запорожской АЭС.

В сообщении говорится, что о данной ситуации было проинформировано МАГАТЭ, однако Украина не получила ответа о возможных планируемых мерах со стороны Агентства по урегулированию этой ситуации.

Кроме того, российские захватчики оказывают невероятное давление на персонал ЗАЭС, запугивают работников, проводят обыски в частных помещениях сотрудников станции, запрещают контакты с людьми, находящимися на подконтрольной украинскому правительству территории. При попытке людей покинуть оккупированную территорию – не выпускают и угрожают конфискацией имущества.

Согласно заявлению Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси будет осуществляться постоянный действенный мониторинг соблюдения этих пяти принципов командой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС и оперативное информирование со стороны МАГАТЭ международного сообщества и Украины о нарушении этих принципов в случае их возникновения.

Восстановление систем ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС возможно только при полной деоккупации и демилитаризации станции. Оно требует больших усилий и ресурсов.