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Оккупанты уничтожили систему аварийного реагирования на ЗАЭС

Оккупанты уничтожили систему аварийного реагирования на ЗАЭС

Представители Росатома, незаконно находящиеся на ЗАЭС, вербуют персонал, не имеющий соответствующей квалификации. Они разворовали важные элементы системы и вывели из строя компьютерную технику. Оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на ЗАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.

По распоряжению оккупационной "администрации" была заблокирована передача информации из Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) Запорожской АЭС.

В сообщении говорится, что о данной ситуации было проинформировано МАГАТЭ, однако Украина не получила ответа о возможных планируемых мерах со стороны Агентства по урегулированию этой ситуации.

Кроме того, российские захватчики оказывают невероятное давление на персонал ЗАЭС, запугивают работников, проводят обыски в частных помещениях сотрудников станции, запрещают контакты с людьми, находящимися на подконтрольной украинскому правительству территории. При попытке людей покинуть оккупированную территорию – не выпускают и угрожают конфискацией имущества.

Согласно заявлению Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси будет осуществляться постоянный действенный мониторинг соблюдения этих пяти принципов командой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС и оперативное информирование со стороны МАГАТЭ международного сообщества и Украины о нарушении этих принципов в случае их возникновения.

Восстановление систем ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС возможно только при полной деоккупации и демилитаризации станции. Оно требует больших усилий и ресурсов.

Автор:
Татьяна Гойденко