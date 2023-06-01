Россияне превращают ЗАЭС и Энергодар в военную базу – Генштаб ВСУ

Оккупанты не учитывают многочисленные призывы со стороны Международного агентства по атомной энергии и продолжают превращать оккупированный Энергодар Запорожской области в военно-логистическую базу.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Завод "Нестандартного оборудования и трубопроводов" превратили в мастерскую по ремонту танков и военной техники, а завод "Специальных конструкций" и "Домостроительный комбинат" оккупанты превратили в состав военной техники, оружия и боеприпасов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже неоднократно заявлял, что ЗАЭС не должна использоваться в качестве хранилища или базы для военнослужащих и хранения тяжелого вооружения, например реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, танков.

Что касается ситуации на фронте, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки ВСУ отбили на этих направлениях 21 вражескую атаку.

На Бахмутском направлении рашисты попытались наступать в направлениях Орехово-Василовки и Белой Горы. На Марьинском направлении защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар. На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил.

На Купянском направлении попытка наступления россиян западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области была неудачной.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия южнее Белогоровки, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Тернов и Северской Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку Луганской области и Новосадово, Торскому и Спорному в Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы многочисленных населенных пунктов.

Напомним, сегодня ночью противник снова применил ракеты "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области. Обломки сбитых враждебных целей нанесли разрушения в разных районах столицы. Погибли три человека, среди них один ребенок.