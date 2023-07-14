Планы оккупантов перевести четвертый энергоблок ЗАЭС в "горячий режим" угрожают ядерной безопасности, - Госатомрегулирование

Перевод энергоблока №4 Запорожской АЭС в состояние "горячей остановки" создаст новые существенные риски для ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сообщает Госатомрегулирование.

"Намерения российских оккупантов перевести энергоблок №4 ОП "Запорожская АЭС" в состояние "горячего останова", о чем информирует МАГАТЭ, создаст значительные дополнительные риски для ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

Такие риски вызваны длительным простоем оборудования энергоблока №4, отсутствием надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования, важного для безопасности, недостаточным количеством квалифицированного персонала на ЗАЭС.

"В условиях потери надежного источника водоснабжения для Запорожской АЭС - Каховского водохранилища - в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, содержание всех реакторов ЗАЭС в состоянии "холодной остановки" является оптимальным режимом для снижения риска ядерной безопасности, вероятности повреждений оборудования и рационального использования доступных в настоящее время водных ресурсов", - подчеркивают в ведомстве.

Там напоминают, что Госатомрегулирование Приказом №338 от 28 июня 2023 внесены изменения в лицензии на эксплуатацию энергоблоков №№ 3-6 ОП "Запорожская АЭС".

"Эксплуатация ядерной установки энергоблока № 3 ЗАЭС должна осуществляться в состояниях "остановка для ремонта", "холодная остановка", энергоблоков №№ 4, 5, 6 – в состоянии "холодная остановка"", - отмечают в Госатомрегулировании.

Также изменения в лицензии на эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 ЗАЭС были внесены приказом Госатомрегулирования №501 от 18 августа 2022 года, а именно: эксплуатация энергоблока №1 должна осуществляться в состояниях "перегрузки топлива"-"холодная остановка", а энергоблока №2 – в состоянии "холодная остановка".

"Перевод энергоблока №4 ЗАЭС в состояние "горячая остановка" станет очередным грубым нарушением российскими оккупантами и фейковой эксплуатирующей организацией принципов безопасности и законодательства в сфере использования ядерной энергии. Решение легитимного государственного органа ядерного регулирования Украины является обязательным к выполнению персоналом и должностными лицами Запорожской АЭС", - отмечают в ведомстве.

Напомним, на оккупированной ЗАЭС российские операторы продолжают игнорировать призывы регуляторов безопасности МАГАТЭ и НАЭК "Энергоатома" перевести последний частично работающий реактор под их наблюдением в состояние полной остановки.

Как отмечают в "Энергоатоме", энергоблок №5 Запорожской АЭС был введен в эксплуатацию почти 35 лет назад. Он нуждается в своевременном и качественном техническом обслуживании, иначе его эксплуатация становится опасной.

Запорожская АЭС: что известно об угрозе теракта

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что, по информации разведки, РФ готовит теракт на Запорожской АЭС. Захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой до четырех из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.

Генштаб ВСУ 4 июля сообщил, что украинские официальные лица начали подготовку к возможной российской провокации на ЗАЭС "в ближайшее время" и предупредил, что российские силы разместили предметы, "подобные взрывным устройствам" на внешних крышах третьего и четвертого блоков ЗАЭС, чтобы обвинять Украину в повреждении этих территорий вроде бы из-за обстрелов.

В свою очередь россияне начали распространять сообщения о том, что в ночь на 5 июля ВСУ якобы планируют нанести удар по Запорожской АЭС. Как заверили в украинской разведке, это только очередная информационная провокация противника.

Несмотря на напряженную ситуацию, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в последнее время проводили проверки на Запорожской атомной электростанции , не обнаружили на ЗАЭС никаких взрывоопасных предметов.

Эксперты American Nuclear Society (Американского ядерного общества) тщательно изучили самые плохие из возможных сценариев техногенной катастрофы на Запорожской АЭС и не предполагают возможных последствий для здоровья населения, связанных с радиацией.

Между тем, Украина готовится к любым сценариям развития событий вокруг ЗАЭС. Поэтому жителям населенных пунктов, прилегающих к станции, раздали таблетки йодида калия, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий возможного теракта.