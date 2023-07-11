"Энергоатом" застраховал все АЭС, но по Запорожской есть важное условие

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в июне заключила договор страхования на более чем 5 миллиардов гривен относительно ущерба в результате ядерного инцидента на всех четырех атомных электростанциях Украины, однако он не покрывает вероятное причинение ядерного ущерба из-за военных событий и в настоящее время не действует в отношении Запорожской АЭС.

Как сообщили в НАЭК, в соответствующем договоре отмечается, что страховое покрытие по ЗАЭС предоставляется с отлагательным условием после освобождения станции от оккупантов, поскольку она не контролируется Украиной и "Энергоатом" как единственным легитимным оператором.

"Энергоатом не контролирует действия оккупантов и не осуществляет управление реакторными установками в соответствии с требованиями украинского ядерного законодательства, а потому и не может нести ответственность за все ядерные риски, которые могут возникнуть на оккупированной ЗАЭС", - добавляют в госкомпании.

Отмечается, что подобные исключения относительно военных причин ядерных инцидентов действовали и в предыдущих страховых договорах "Энергоатома", и являются стандартной мировой практикой. Что касается других АЭС, работающих на подконтрольной Украине территории, страхование за ядерный ущерб, который может быть причинен в результате ядерного инцидента, действует в полной мере.

Компания отмечает, что соблюдает все требования национального и международного законодательства по страхованию гражданской ответственности за причиненный ядерный ущерб и делает все возможное для предотвращения наступления страхового случая в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины и захвата страной-террористкой крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской.

При этом там подчеркивают, что в соответствии с нормами действующего законодательства, обязательному возмещению не подлежат случаи причинения ядерного ущерба в результате ядерного инцидента, вызванного, в частности, военными действиями, вооруженными конфликтами, гражданской войной, восстаниями, политическими или гражданскими беспорядками, забастовками и террористическими актами.

В "Энергоатоме" указывают, что опубликовали это сообщение "в ответ на многочисленные публикации в средствах массовой информации о том, что в случае подрыва россиянами временно оккупированной ЗАЭС Украина не получит страховую компенсацию".

Напомним, что 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Россия заминировала оккупированную ею ЗАЭС, чтобы иметь возможность дистанционно устроить взрыв с радиационным выбросом, поэтому в случае оставления оккупантами станции перед ее передачей Украине персонал Международного агентства по атомной энергии должен будет тщательно исследовать объект на предмет взрывчатки.

Об угрозе катастрофы на АЭС Зеленский заявлял и ранее, 22 июня. В свою очередь, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов тогда заявлял, что российские оккупанты уже завершили подготовку к теракту. Однако после огласки в СМИ такой вероятной угрозы, 7 июля, Буданов заявил, что угроза "идет на спад", хотя полностью не снята.

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