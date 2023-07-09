РФ призвала НАТО обсудить на саммите ситуацию на ЗАЭС: большинство стран окажется в зоне прямого поражения в случае катастрофы

Представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова заявила, что лидеры НАТО на саммите в Вильнюсе должны обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая с марта 2022 года оккупирована российскими захватчиками.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Захарова заявила, что "на саммите НАТО вопросу ситуации вокруг ЗАЭС нужно уделить ключевое внимание".

"Ведь подавляющее большинство участников альянса окажется в зоне прямого поражения, если что-нибудь случится на ЗАЭС", - подчеркнула представитель страны-террориста.

Как отмечает издание, Вильнюс расположен примерно в 1000 километрах от крупнейшей в Европе атомной станции.

При этом Reuters отмечает, что ЗАЭС находится на оккупированной РФ территории в Запорожской области Украины, вблизи линии фронта.

Запорожская АЭС: что известно об угрозе теракта

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что, по информации разведки, РФ готовит теракт на Запорожской АЭС. Захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой до четырех из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.

Генштаб ВСУ 4 июля сообщил, что украинские официальные лица начали подготовку к возможной российской провокации на ЗАЭС "в ближайшее время" и предупредил, что российские силы разместили предметы, "подобные взрывным устройствам" на внешних крышах третьего и четвертого блоков ЗАЭС, чтобы обвинять Украину в повреждении этих территорий вроде бы из-за обстрелов.

В свою очередь россияне начали распространять сообщения о том, что в ночь на 5 июля ВСУ якобы планируют нанести удар по Запорожской АЭС. Как заверили в украинской разведке, это только очередная информационная провокация противника.

Несмотря на напряженную ситуацию, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в последнее время проводили проверки на Запорожской атомной электростанции , не обнаружили на ЗАЭС никаких взрывоопасных предметов.

Эксперты American Nuclear Society (Американского ядерного общества) тщательно изучили самые плохие из возможных сценариев техногенной катастрофы на Запорожской АЭС и не предполагают возможных последствий для здоровья населения, связанных с радиацией.

Между тем, Украина готовится к любым сценариям развития событий вокруг ЗАЭС. Поэтому жителям населенных пунктов, прилегающих к станции, раздали таблетки йодида калия, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий возможного теракта.