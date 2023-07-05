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МАГАТЕ не виявило ознак мінування Запорізької АЕС
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які протягом останнього часу проводили перевірки на Запорізькій атомній електростанції не виявили на АЕС жодних вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляється у звіті МАГАТЕ.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі також заявив сьогодні, що поки не спостерігає жодних видимих слідів мін або вибухівки.
За словами Гроссі, експерти МАГАТЕ запросили додатковий доступ до дахів реакторних блоків № 3 і 4, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухівки. Також експерти перевірять частини турбінних залів і системи охолодження на станції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Гроссі наголосив на важливості перевірки командою МАГАТЕ всіх частин ЗАЕС для моніторингу повної відповідності станції основним принципам захисту.
"З огляду на військову напругу та посилення активності в регіоні, де розташована ця велика атомна електростанція, наші експерти повинні мати можливість перевірити факти на місцях. Їхні незалежні та об’єктивні звіти допоможуть прояснити поточну ситуацію на місці, що має вирішальне значення в такий час, коли є непідтверджені звинувачення та контрзвинувачення", – сказав генеральний директор Гроссі.
Генеральний директор Гроссі сказав, що команда МАГАТЕ не повідомляла про будь-які нещодавні обстріли чи вибухи, і додав, що військова присутність на місці здається незмінною.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що, за інформацією розвідки, РФ готує теракт на Запорізькій АЕС. Загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.
Генштаб ЗСУ 4 липня повідомив, що українські офіційні особи почали підготовку до можливої російської провокації на ЗАЕС "найближчим часом" і попередив, що російські сили розмістили предмети, "схожі на вибухові пристрої" на зовнішніх дахах третього та четвертого блоків ЗАЕС, щоб звинувачувати Україну в пошкодженні цих територій начебто через обстріли.