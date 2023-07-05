МАГАТЕ не виявило ознак мінування Запорізької АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які протягом останнього часу проводили перевірки на Запорізькій атомній електростанції не виявили на АЕС жодних вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляється у звіті МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі також заявив сьогодні, що поки не спостерігає жодних видимих ​​слідів мін або вибухівки.

За словами Гроссі, експерти МАГАТЕ запросили додатковий доступ до дахів реакторних блоків № 3 і 4, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухівки. Також експерти перевірять частини турбінних залів і системи охолодження на станції.

Гроссі наголосив на важливості перевірки командою МАГАТЕ всіх частин ЗАЕС для моніторингу повної відповідності станції основним принципам захисту.

"З огляду на військову напругу та посилення активності в регіоні, де розташована ця велика атомна електростанція, наші експерти повинні мати можливість перевірити факти на місцях. Їхні незалежні та об’єктивні звіти допоможуть прояснити поточну ситуацію на місці, що має вирішальне значення в такий час, коли є непідтверджені звинувачення та контрзвинувачення", – сказав генеральний директор Гроссі.

Генеральний директор Гроссі сказав, що команда МАГАТЕ не повідомляла про будь-які нещодавні обстріли чи вибухи, і додав, що військова присутність на місці здається незмінною.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що, за інформацією розвідки, РФ готує теракт на Запорізькій АЕС. Загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

Генштаб ЗСУ 4 липня повідомив, що українські офіційні особи почали підготовку до можливої російської провокації на ЗАЕС "найближчим часом" і попередив, що російські сили розмістили предмети, "схожі на вибухові пристрої" на зовнішніх дахах третього та четвертого блоків ЗАЕС, щоб звинувачувати Україну в пошкодженні цих територій начебто через обстріли.