МАГАТЭ не выявило признаков минирования Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в последнее время проводили проверки на Запорожской атомной электростанции, не обнаружили на АЭС никаких взрывоопасных предметов.

Об этом сообщается в отчете МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси также заявил сегодня, что пока не наблюдает никаких видимых следов мин или взрывчатки.

По словам Гросси, эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ к крышам реакторных блоков № 3 и 4, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки. Также эксперты проверят части турбинных залов и системы охлаждения на станции.

Гросси отметил важность проверки командой МАГАТЭ всех частей ЗАЭС для мониторинга полного соответствия станции основным принципам защиты.

"Учитывая военное напряжение и усиление активности в регионе, где расположена эта крупная атомная электростанция, наши эксперты должны иметь возможность проверить факты на местах. Их независимые и объективные отчеты помогут прояснить текущую ситуацию на месте, что имеет решающее значение в это время". , когда есть неподтвержденные обвинения и контробвинения", – сказал генеральный директор Гросси.

Генеральный директор Гросси сказал, что команда МАГАТЭ не сообщала о каких-либо недавних обстрелах или взрывах, и добавил, что военное присутствие на месте кажется неизменным.

Напомним, президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что, по информации разведки, РФ готовит теракт на Запорожской АЭС. Захватчики заменяли станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

Генштаб ВСУ 4 июля сообщил, что украинские официальные лица начали подготовку к возможной российской провокации на ЗАЭС "в ближайшее время" и предупредил, что российские силы разместили предметы, "подобные взрывным устройствам" на внешних крышах третьего и четвертого блоков ЗАЭС, чтобы обвинить Украину в повреждении этих территорий вроде бы из-за обстрелов.