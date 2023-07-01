РФ может дистанционно устроить подрыв ЗАЭС с выбросом радиации, когда будет покидать ее: Зеленский объяснил зачем

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия заминировала оккупированную ею Запорожскую атомную электростанцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

Об этом он рассказал в ходе общения с испанскими журналистами в Киеве перед визитом к главе государства премьер-министра Испании Педро Санчеса, видео которого опубликовала пресс-служба президента.

Зеленский при этом объяснил, что мотивацией для совершения таких действий для России является попытка нанести дополнительный экологический ущерб, чтобы иметь аргумент для замораживания военного конфликта. Полный комментарий главы государства по этому поводу – ниже.

Сегодня есть специалисты, которые говорят, что на охлаждение реакторов оказывает влияние подрыв нашей [Каховской] станции. Есть специалисты, которые говорят: нет нет влияния. Что оказывает влияние? То, что ЗАЭС заминирована. Это факт, там есть заминированные территории. МАГАТЭ подтверждает, что ЗАЭС заминирована. Просто они говорят, что не заминирован реактор – кажется, такая у них была последняя информация? Но это подтверждение того, что станция заминирована.

Есть точное подтверждение нашей разведки, что на станции есть минирование, есть точное и четкое подтверждение того, что на станции есть, по нашей информации, около 500 боевиков. МАГАТЭ не знает конечного количества, но они говорят: да, большое количество боевиков с оружием, с гранатами, с оружием разного уровня – есть и тяжелое оружие на территории станции. Поэтому я считаю, что когда есть минирование, есть оружие, – конечно, есть опасность.

Отдельный факт того, что ситуация сейчас очень опасна и остра: мы получили от нашей разведки информацию, что в планах РФ - сделать выброс. Именно сделать выброс. Это очень важно. Зачем это делается? Все шаги, которые делает Россия, она делает для того, чтобы мы не деоккупировали нашу территорию, чтобы был заморожен конфликт.

Как это можно сделать? Подрыв нашей Каховской дамбы – для того, чтобы весь мир сказал, что это глобальный экологический вызов. И это так и есть. "Смотрите, какие последствия у войны" – чтобы заморозить конфликт. Это их главная стратегическая идея. Им нужно сейчас время, чтобы усилить свою армию людьми, оружием – для того, чтобы потом, когда они будут готовы, снова прийти, оккупировать нас и убить, стереть с лица земли. Это их план. Как он был с первых дней оккупации, так и не изменился.

Зачем выброс? То же самое: для того чтобы сказать: вот вам последствия войны. Они понимают, что мы не стреляем по станции. Поэтому они не могут просто искусственно произвести выброс. Они ищут формат и момент. Потому это очень опасно. Мы об этом снова вслух говорим. Так же, как мы говорили о подрыве дамбы Каховского водохранилища еще год назад, говорили, что у нас есть данные: они минируют. Мы делились нашими данными с разведкам партнеров. То же самое происходит сейчас с Запорожской станцией.

Мы разговаривали с МАГАТЭ, я благодарен директору Гросси. Но все понимают, что он не сможет выбросить с этой станции боевиков, если он будет действовать самостоятельно и мир не будет его поддерживать. Это очень важный момент. Поэтому нужно быть очень аккуратными.

Даже если нам всем, всему миру удастся повлиять на Россию, чтобы она передала станцию МАГАТЭ... в момент передачи станции МАГАТЭ нужны силы, средства, люди, которые будут проверять передаваемую станцию.

Потому что мы уверены, что будут передавать с заминированными элементами для того, чтобы потом у них был такой шанс – мы точно знаем, что это рассматривалось РФ как один из планов – когда станцию передадут нам, дистанционно совершить какой-то подрыв для выброса. Поэтому даже когда мы получим эту станцию, МАГАТЭ должно все четко, подробно проверять, ну и предупредить Россию, что мы знаем о ваших возможных планах, и это очень опасно для мира.

Напомним, что об угрозе катастрофы на АЭС Зеленский заявил 22 июня. В свою очередь, по словам начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, российские оккупанты уже завершили подготовку к теракту.

28 июня Верховная Рада приняла обращение к мировому сообществу относительно предотвращения ядерной катастрофы на ЗАЭС и противодействия ядерному шантажу со стороны РФ, а Министерство иностранных дел обратилось по этому поводу к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, указав, что риск совершения РФ теракта на станции ставит под угрозу все пространство ОБСЕ.