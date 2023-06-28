Росія має засоби і мотивацію для вчинення теракту на ЗАЕС - МЗС України

Окупація та ризик вчинення Росією теракту на Запорізькій атомній електростанції ставить під загрозу весь простір Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Про це заявив, виступаючи онлайн на щорічній конференції ОБСЄ з огляду безпекових питань, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає пресслужба зовнішньополітичного відомства.

"Сьогодні Росія погрожує Україні та всьому простору ОБСЄ радіаційним інцидентом на Запорізькій атомній електростанції. Що би не говорила російська пропаганда, саме Росія і лише Росія має сьогодні мотивацію та засоби для того, щоб вчинити інцидент на ЗАЕС", - заявив міністр.

Кулеба наголосив, що окупувавши станцію та перетворивши її на військову базу, Росія використовує ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу, і він "не знає, що ще має відбутися", аби держави-учасниці ОБСЄ визнали "очевидне: Росії не місце за цим столом".

"Міністр нагадав, що три тижні тому Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, спричинивши найбільшу технологічну катастрофу в Європі за десятиліття та злочин екоциду. Цей терористичний акт вивів воєнні злочини РФ на новий щабель, а справжній масштаб наслідків для людей та навколишнього середовища можна буде оцінити лише згодом", - вказали у МЗС.

Міністр також висловив вдячність головуванню Північної Македонії в ОБСЕ за тверду позицію щодо захисту принципів організації в умовах повномасштабної агресії Росії проти України.

"Не можна толерувати безкарність Росії, незаконне утримання співробітників ОБСЄ, крадіжку понад 70 автомобілів організації. Не може бути дискусій з країною, чий президент знаходиться в розшуку Міжнародного кримінального суду за воєнний злочин викрадення українських дітей", - підкреслив Кулеба.

За його словами, не може бути сподівання й на цивілізований діалог із країною, яка завдає інтенсивних ударів ракетами та дронами по густонаселених житлових масивах, вдається до масових звірств, тортур, зґвалтувань та залякування цивільного населення, намагається знищити українську державність та національну ідентичність.

Міністр наголосив, що Україна не має іншого вибору, окрім як боротися за свою свободу та відновлення територіальної цілісності. Він нагадав, що Україна має цілісне бачення відновлення справедливого та тривкого миру, яке детально викладене у запропонованій президентом Володимиром Зеленським "формулі миру", і закликав ОБСЄ до активної участі в її втіленні.

"Ми живемо у час викликів, коли дискусії без прагматичних рішень більше не працюють. Якщо ми хочемо зберегти ОБСЄ і нашу колективну відданість цінностям і принципам Гельсінського заключного акту, потрібно знайти спосіб призупинити участь Росії в ОБСЄ", - підсумував міністр.

Нагадаємо, що раніше в середу Верховна Рада проголосувала за звернення до світової спільноти щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидії ядерному шантажу з боку РФ.

Про загрозу катастрофи на АЕС нещодавно заявив президент Володимир Зеленський. В свою чергу, за словами начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, що російські окупанти вже завершили підготовку до теракту.