Загроза теракту на ЗАЕС. У розвідці заявили, що прораховуються різні сценарії планів РФ

Наразі прораховуються різні сценарії та наслідки можливого теракту на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Як і у випадку з греблею Каховської ГЕС, Україна, розвідспільнота, ГУР попереджає і оприлюднює цю інформацію, і попереджає і весь світ про те, що агресор, терористи здійснюють такі заходи і розглядають подібний сценарій терористичних актів уже щодо Запорізької станції. Запорізька станція захоплена окупантами, контролюється окупантами і використовується для ядерного шантажу вже не вперше. І використовується для того, щоб підвищити рівень напруги, впливу на Україну, на проукраїнську коаліцію. І так, це гра з вогнем, гра дуже небезпечна", – сказав він.

Юсов зауважив, що інформація про замінування обʼєктів ЗАЕС зʼявляється вже не вперше, однак цьогоріч окупанти активізували відповідні дії.

"Єдина можливість у цій ситуації запобігти цим сценаріям – це швидка деокупація та швидке повернення Запорізької станції під український контроль, що дасть змогу гарантувати відновлення всіх безпекових норм і допуск міжнародного співтовариства до цього об'єкта", – висловився представник розвідки.

Запорізька АЕС: що відомо про загрозу

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що РФ готується до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на ЗАЕС. У дипвідомстві зазначили необхідність посилити обмежувальні заходи щодо атомної галузі РФ та її військово-промислового комплексу.

А в американському Інституті вивчення війни (ISW) висловилися, що радіаційний інцидент на ЗАЕС залишається малоймовірним, але не неможливим. За даними аналітиків, Кремль може використовувати погрози щодо можливих терактів на станції, щоб відтягнути контрнаступальні дії ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Своєю чергою керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов поінформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту на ЗАЕС. Як розповів очільник ГУР, ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може також підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.