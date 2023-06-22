РФ готує теракт на Запорізькій атомній станції з викидом радіації, - Зеленський

Українська розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що країна-агресор РФ готується до теракту на Запорізькій атомній станції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", - зазначив він.

Президент підкреслив, що уже неодноразово йому доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру.

"Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі", - наголосив Зеленський.

Він додав, що жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути.

"Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", - зауважив президент.

Нагадаємо, що російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Зазначимо, напередодні начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували захоплену Запорізьку АЕС, зокрема заміновано ставок-охолоджувач. Він також нагадав, що через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

МАГАТЕ відомо про мінування біля ставка-охолоджувача тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Однак, під час візиту на станцію генерального директора агентства Рафаеля Гроссі жодних мін виявлено не було.