"Енергоатом" про загрозу підриву ставка-охолоджувача на ЗАЕС: є простіші способи, як заподіяти шкоду

Російські окупанти з перших днів окупації Запорізької АЕС розпочали мінування периметра станції, зокрема і периметр ставка-охолоджувача.

Про це заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в інтерв’ю "РБК-Україна".

Зазначимо, напередодні начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували захоплену Запорізьку АЕС, зокрема заміновано ставок-охолоджувач. Він також нагадав, що через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

"Підірвати так, щоб вода з басейну почала йти, практично неможливо. Навіть якщо верхівка греблі буде підірвана, потрібно рити канали, щоб вода сходила… Там є запірна шандора – це такі вертикальні ворота, як на шлюзах для перекриття води. Вони перекривають потік води із басейну у водосховище. Їх можна або відкрити, або підірвати. Їх можна просто відкрити та злити воду. Але якщо навіть підірвати, то в ставку залишиться "мертвий" рівень води 12,8 метрів. Уся вода звідти не вийде", - зазначив Котін.

За його словами, вода потім може сама здренувати через землю, але для спустошення басейну теоретично знадобляться роки.

Президент "Енергоатому" припускає, що, навіть якщо підрив ставка-охолоджувача виявиться ефективним, вода зійде менше ніж на чотири метри – з нинішніх 16,6 м до 12,8 м. За його словами, такого рівня недостатньо для генерації електроенергії на ЗАЕС, але "в холодному стані нічого страшного не буде".

"Є багато способів зашкодити станцію. І підрив басейну – це далеко не те, щоб заподіяти шкоду станції. Можна, звичайно, вибудувати ланцюжок дій, але він буде довгим і ненадійним. Є набагато простіші способи, як заподіяти шкоду і створити високий рівень небезпеки", - наголосив Котін.

Він додав, що рашисти можуть зробити будь-що, що може призвести до ядерної катастрофи, але "безпосередньо загрози зараз, якщо не буде додаткових дій з їхнього боку, немає".

Нагадаємо, що російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

В ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. У "Енергоатомі" попереджали, що стрімке падіння рівня води в Каховському водосховищі є загрозою для окупованої Запорізької АЕС, яка бере звідти воду для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки. Втім, оскільки АЕС наразі зупинено, рівень води у ставку-охолоджувачі не змінюється.