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"Енергоатом" про загрозу підриву ставка-охолоджувача на ЗАЕС: є простіші способи, як заподіяти шкоду
Російські окупанти з перших днів окупації Запорізької АЕС розпочали мінування периметра станції, зокрема і периметр ставка-охолоджувача.
Про це заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в інтерв’ю "РБК-Україна".
Зазначимо, напередодні начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували захоплену Запорізьку АЕС, зокрема заміновано ставок-охолоджувач. Він також нагадав, що через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.
"Підірвати так, щоб вода з басейну почала йти, практично неможливо. Навіть якщо верхівка греблі буде підірвана, потрібно рити канали, щоб вода сходила… Там є запірна шандора – це такі вертикальні ворота, як на шлюзах для перекриття води. Вони перекривають потік води із басейну у водосховище. Їх можна або відкрити, або підірвати. Їх можна просто відкрити та злити воду. Але якщо навіть підірвати, то в ставку залишиться "мертвий" рівень води 12,8 метрів. Уся вода звідти не вийде", - зазначив Котін.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, вода потім може сама здренувати через землю, але для спустошення басейну теоретично знадобляться роки.
Президент "Енергоатому" припускає, що, навіть якщо підрив ставка-охолоджувача виявиться ефективним, вода зійде менше ніж на чотири метри – з нинішніх 16,6 м до 12,8 м. За його словами, такого рівня недостатньо для генерації електроенергії на ЗАЕС, але "в холодному стані нічого страшного не буде".
"Є багато способів зашкодити станцію. І підрив басейну – це далеко не те, щоб заподіяти шкоду станції. Можна, звичайно, вибудувати ланцюжок дій, але він буде довгим і ненадійним. Є набагато простіші способи, як заподіяти шкоду і створити високий рівень небезпеки", - наголосив Котін.
Він додав, що рашисти можуть зробити будь-що, що може призвести до ядерної катастрофи, але "безпосередньо загрози зараз, якщо не буде додаткових дій з їхнього боку, немає".
Нагадаємо, що російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.
В ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. У "Енергоатомі" попереджали, що стрімке падіння рівня води в Каховському водосховищі є загрозою для окупованої Запорізької АЕС, яка бере звідти воду для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки. Втім, оскільки АЕС наразі зупинено, рівень води у ставку-охолоджувачі не змінюється.