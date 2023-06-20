Росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС. Експерти оцінили ризики аварії на станції

Експерти вважають, що росіяни використовуватимуть Запорізьку АЕС як інструмент ядерного шантажу України та світу. Проте навіть організувавши вибухи на станції спровокувати аварію на станції росіянам буде досить складно.

20 червня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС.

"Але друге, найстрашніше, це те, що за цей час ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то є велика ймовірність, що будуть значні проблеми", - зазначив Буданов.

Кілька тижнів тому, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил України російські військові підірвали Каховську ГЕС, що спровокувало гуманітарну та екологічну катастрофу на Півдні України. Знищення Каховської ГЕС на думку Буданова було штучною техногенною аварією, що була свідомо здійснена росіянами.

"Ця штучна техногенна катастрофа – терористичний акт і акт екоциду – здійснений свідомо Російською Федерацією. Всі плітки, чутки, що може було якось інакше – не відповідає дійсності. Є багато фактів, які прямо показують, як все це відбувалося. Найцікавіше, що за пів години по радіомережі вийшли на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС і сказали дуже швидко зібратися і покинути цю територію. В цей же час була група спеціального призначення. І після цього відбулося те що відбулося", - зазначив голова розвідки.

Руйнування Каховської ГЕС поставило під загрозу охолодження реакторів на Запорізькій атомній електростанції. 9 червня Державна агенція з ядерного регулювання України, котра є регулятором Запорізької АЕС навіть з точки зору окупантів, вирішила перевести в стан "холодного зупину" останній енергоблок №5. Однак окупанти не дозволяють персоналу АЕС зупинити останній енергоблок.

Холодний зупин – це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску і низькій температурі охолоджуючої води.

Колишній радник президента "Енергоатому" Георгій Балакан вважає, що енергоблок №5, котрий зараз знаходиться в "гарячому стані" росіяни можуть впродовж трьох діб вивести в критичний стан і на повну потужність.

"Росіяни можуть вивести реактор в критичний стан і потужність, а потім скажуть, що це не заперечувало п'яти принципам МАГАТЕ, тому як ніби це необхідно самозабезпечення енергією власних потреб. Тоді навіть після зупинки реактора рівень залишкового енерговиділення підніметься із 1.46 MW до 15 MW.Якщо ж потім росіяни спровокують повну втрату енергоживлення, то відлік вже піде не на десяток днів до пошкодження активної зони, а на години. Ось - російський важіль впливу на Україну і Світ", - зазначає Балакан.

15 червня окуповану ЗАЕС відвідував генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі. Котрий оцінив стан всіх основних частин водопостачання ЗАЕС, а також дав рекомендації з посилення безпеки на станції. Візит голови МАГАТЕ підтвердив, що один з енергоблоків станції продовжує експлуатуватися в режимі "гарячого зупину".

"На ЗАЕС продовжує експлуатуватися один із шести реакторів у режимі "гарячого зупину" для виробництва пари, необхідної для очищення стічних вод, та парова система охолодження, яка забезпечує кондиціювання повітря в приміщеннях, обладнаних контрольно-вимірювальними приладами та системами управління, важливими для ядерної безпеки. Тим часом завод також вивчає альтернативні способи задоволення потреб об'єкта у виробництві пари та забезпечення необхідного охолодження. П'ять інших блоків залишаються у холодній зупинці", - сказано в повідомленні МАГАТЕ після візиту Гроссі на ЗАЕС.

Ризик ядерної аварії

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко каже, що якщо росіяни підірвуть систему охолодження АЕС через це активна зона реактора може нагрітися до критичної температури й в теорії це може призвести до аварії на АЕС.

На його думку, наразі технологічно малоймовірно, що внаслідок російської диверсії на ЗАЕС буде аварія така як в Чорнобилі. Всі реактори мають серйозну систему безпеки.

"Хоча сам ризик аварії незначний, система безпеки на ЗАЕС достатньо серйозна. Це не РВПК як в Чорнобилі, а ВВЕР-1000. На ЗАЕС значно посилили систему безпеки після Фукусіми. Крім того,практично всі реактори знаходяться в непрацюючому стані крім енергоблока №5 який знаходиться в стані гарячого зупину. Вони(росіяни, - Delo.ua) можуть пошкодити критичну зону реактора і ця станція буде непридатна до подальшої експлуатації", - каже Омельченко.

Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що на ЗАЕС росіяни навряд чи зможуть повторити ту техногенну аварію яка відбулася на Каховській ТЕС. Але, на його думку росіяни все ж можуть суттєво пошкодити станцію.

"Все що не стосується ядерних об’єктів може бути зруйновано. Може бути виведене з ладу наприклад машинний зал де турбіни стоять, можуть бути виведені з ладу пристрої які забезпечують розподіл електричної енергії, трансформаторна підстанція може бути підірвана. А ще військові можуть вкрасти різноманітне обладнання яке вони думають що можуть кудись продати. Наприклад комп’ютери, засоби автоматизації. Все буде залежати від того чи матимуть вони час, щоб вивезти звідти все що можна вивезти. Якщо вони матимуть цей час наслідки будуть набагато гіршими", - каже Рябцев.

Інструмент для ядерного шантажу

Омельченко каже, що росіяни зараз використовуватимуть присутність своїх військових на Запорізькій атомній електростанції як інструмент для шантажу України та світу.

"Шантажувати вони будуть, це безумовно. Для цього вони й вчепились в цю станцію. Чим більшими будуть успіхи ЗСУ по визволенню Півдня України, тим більше будуть зростати ризики якогось терористичного акту", - говорить Омельченко.

Він зауважує, що ризик того, що росіяни зможуть вивести на повну потужність енергоблок №5 та таким спровокувати ядерну аварію все ж є, однак, по-перше, для цього потрібен буде час, а по-друге, в цьому разі замести сліди буде дуже важко.

"Я думаю реагувати має міжнародна спільнота. ООН, Рада Керуючих МАГАТЕ треба ставити запобіжники. До прикладу попередити Росію, що у випадку такого ядерного тероризму її включать до списку FATF, що повністю знищить їхню економіку. Потрібно щоб вони чітко розуміли наслідки", - каже Омельченко.

Енергетичний експерт Ольга Кошарна вважає, що росіяни все ж намагатимуться зробити теракт на ЗАЕС.

"Росія діє за принципом злочин оголошений заздалегідь, як це було з замінуванням Каховської ГЕС. Путін повідомив про "брудну бомбу" і пов'язав її з ЗАЕС, після того російські пропагандисти сюжет зробили що затримані два "українські диверсанти" з "брудною бомбою". Тобто це йде підготовка інформаційного середовища щодо майбутньої провокації на ЗАЕС і я впевнена, що вона буде", - зазначила Кошарна.