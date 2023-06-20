Россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. Эксперты оценили риски аварии на станции

Эксперты считают, что россияне будут использовать Запорожскую АЭС как инструмент ядерного шантажа Украины и мира. Однако есть мнение, что даже организовав взрывы на станции, спровоцировать аварию на станции россиянам будет довольно сложно.

20 июня начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС.

"Но второе, самое страшное, это то, что за это время ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что был заминирован охладитель. Если они выведут его из строя путем подрыва, то велика вероятность, что будут значительные проблемы", - отметил Буданов.

Несколько недель назад, чтобы остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины, российские военные взорвали Каховскую ГЭС, что спровоцировало гуманитарную и экологическую катастрофу на Юге Украины. Уничтожение Каховской ГЭС по мнению Буданова было искусственной техногенной аварией, сознательно совершенной россиянами.

"Эта искусственная техногенная катастрофа – террористический акт и акт экоцида – совершенный заведомо Российской Федерацией. Все сплетни, слухи, что может было как-то иначе – не соответствует действительности. Есть много фактов, прямо показывающих, как все это происходило. Самое интересное, что за пол часы по радиосети вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС и сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию. В это же время была группа специального назначения. И после этого произошло то, что произошло", - отметил глава разведки.

Разрушение Каховской ГЭС поставило под угрозу охлаждение реакторов на Запорожской атомной электростанции. 9 июня Государственное агентство по ядерному регулированию Украины, являющееся регулятором Запорожской АЭС даже с точки зрения оккупантов, решило перевести в состояние "холодной остановки" последний энергоблок №5. Однако кафиры не позволяют персоналу АЭС остановить последний энергоблок .

Холодный останов – это безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

Бывший советник президента "Энергоатома" Георгий Балакан считает, что энергоблок №5, который сейчас находится в "горячем состоянии", россияне могут в течение трех суток вывести в критическое состояние и на полную мощность.

"Россияне могут вывести реактор в критическое состояние и мощность, а потом скажут, что это не отрицало пяти принципов МАГАТЭ, потому как будто это необходимо самообеспечение энергией собственных потребностей. Тогда даже после остановки реактора уровень остаточного энерговыделения поднимется с 1.46 MW до 15 MW .Если же потом россияне спровоцируют полную потерю энергопитания, то отсчет уже пойдет не на десяток дней до повреждения активной зоны, а на часы. Вот – российский рычаг влияния на Украину и Мир», – отмечает Балакан.

15 июня оккупированную ЗАЭС посещал генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси. Оценивший состояние всех основных частей водоснабжения ЗАЭС, а также дал рекомендации по усилению безопасности на станции. Визит главы МАГАТЭ подтвердил, что один из энергоблоков станции продолжает эксплуатироваться в режиме "горячей остановки".

"На ЗАЭС продолжает эксплуатироваться один из шести реакторов в режиме "горячего останова" для производства пара, необходимого для очистки сточных вод, и паровая система охлаждения, обеспечивающая кондиционирование воздуха в помещениях, оборудованных контрольно-измерительными приборами и системами управления, важными для ядерной безопасности". Между тем завод также изучает альтернативные способы удовлетворения потребностей объекта в производстве пара и обеспечения необходимого охлаждения. Пять других блоков остаются в холодной остановке", - говорится в сообщении МАГАТЭ после визита Гросси на ЗАЭС.

Риск ядерной аварии

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит, что если россияне подорвут систему охлаждения АЭС, из-за этого активная зона реактора может нагреться до критической температуры и в теории это может привести к аварии на АЭС.

По его мнению, технологически маловероятно, что в результате российской диверсии на ЗАЭС будет авария такая как в Чернобыле. Все реакторы обладают серьезной системой безопасности.

"Хотя сам риск аварии незначителен, система безопасности на ЗАЭС достаточно серьезна. Это не РВПК как в Чернобыле, а ВВЭР-1000. На ЗАЭС значительно усилили систему безопасности после Фукусимы. Кроме того, практически все реакторы находятся в неработающем состоянии кроме энергоблока №5 находятся в состоянии горячей остановки. Они (россияне, - Delo.ua) могут повредить критическую зону реактора и эта станция будет непригодна к дальнейшей эксплуатации", - говорит Омельченко.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что на ЗАЭС россияне вряд ли смогут повторить ту техногенную аварию, которая произошла на Каховской ТЭС. Но, по его мнению, россияне все же могут существенно повредить станцию.

"Все что не касается ядерных объектов может быть разрушено. Может быть выведен из строя например машинный зал где турбины стоят, могут быть выведены из строя устройства обеспечивающие распределение электрической энергии, трансформаторная подстанция может быть взорвана. А еще военные могут украсть разнообразное оборудование которое они думают что могут куда-то продать. Например компьютеры, средства автоматизации. Все будет зависеть от того будут ли у них время, чтобы вывезти оттуда все, что можно вывезти. Если у них будет это время последствия будут гораздо хуже", - говорит Рябцев.

Инструмент для ядерного шантажа

Омельченко говорит, что россияне сейчас будут использовать присутствие своих военных на Запорожской атомной электростанции как инструмент для шантажа Украины и мира.

"Шантажировать они будут, это безусловно. Для этого они и вцепились в эту станцию. Чем больше будут успехи ВСУ по освобождению Юга Украины, тем больше будут расти риски какого-то террористического акта", - говорит Омельченко.

Он отмечает, что риск того, что россияне смогут вывести на полную мощность энергоблок №5 и таким спровоцировать ядерную аварию все же есть, однако, во-первых, для этого потребуется время, а во-вторых, в этом случае вместо следов будет очень тяжело.

"Я думаю реагировать должно международное сообщество. ООН, Совет Управляющих МАГАТЭ надо ставить предохранители. К примеру предупредить Россию, что в случае такого ядерного терроризма ее включат в список FATF, который полностью уничтожит их экономику. Нужно, чтобы они четко понимали последствия", - говорит. Омельченко.

Энергетический эксперт Ольга Кошарна считает, что россияне все же будут пытаться совершить теракт на ЗАЭС.

"Россия действует по принципу преступление объявлено заранее, как это было с заминированием Каховской ГЭС. Путин сообщил о "грязной бомбе" и связал ее с ЗАЭС, после того российские пропагандисты сюжет сделали задержанные два "украинских диверсанта" с "грязной бомбой"". То есть это идет подготовка информационной среды по предстоящей провокации на ЗАЭС и я уверена, что она будет", - отметила Кошарна.