Підготовка теракту завершена. Росіяни розмістили вибухівку біля чотирьох енергоблоків ЗАЕС, – Буданов

Російські окупанти завершили підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю The New Statesman.

За його словами, ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків станції.

Крім того, росіяни замінували водойму-охолоджувач ЗАЕС. Без охолодження ядерні реактори можуть бути пошкоджені в період від десяти годин до 14 днів.

У розвідці вважають, що РФ може також підвищити напругу на лініях електропостачання до станції – це призведе до ядерної аварії. А для прискорення катастрофи окупанти модуть застосувати технічні засоби.

"Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз", – висловився Буданов.

Очільник ГУР зауважив, що план російського теракту повністю розроблений і затверджений. Наразі не вистачає лише наказу діяти.

"Тоді це може статися за лічені хвилини", – додав він.

Чи буде такий наказ, залежить від того, як Росія бачить потенційні вигоди від ядерної катастрофи в Україні. Буданов зазначив, що країна-агресорка може підірвати електростанцію, якщо її сили будуть вибиті з лівого берега Дніпра. Тоді РФ створить зону руйнування та відчуження, щоб запобігти просуванню українських військових.

Також ворог може використати ядерну катастрофу як "профілактичний захід". В такому випадку окупанти спробують зупинити наступ України й заморозити лінію фронту в поточному вигляді.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що РФ готується до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на ЗАЕС. У дипвідомстві зазначили необхідність посилити обмежувальні заходи щодо атомної галузі РФ та її військово-промислового комплексу.

А в американському Інституті вивчення війни (ISW) висловилися, що радіаційний інцидент на ЗАЕС залишається малоймовірним, але не неможливим. За даними аналітиків, Кремль може використовувати погрози щодо можливих терактів на станції, щоб відтягнути контрнаступальні дії ЗСУ на Запорізькому напрямку.