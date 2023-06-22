"Розвідки можуть натиснути": Україна донесла до країн G20 інформацію про підготовку РФ катастрофи на ЗАЕС

Офіс президента провів брифінг для представників країн-партнерів щодо ситуації на Запорізькій атомній станції, повідомивши наявну у неї інформацію про загрозливі плани окупантів. Про це заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Були представники країн "Великої сімки", "Великої двадцятки", представники міжнародних організацій. Тут, в Офісі. Від ГУР, від команди Офісу, від наших дипломатів надана наявна інформація. Наш принцип простий: світ повинен знати про те, що готує окупант. Кожен, хто знає, має діяти", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, після теракту на Каховській гідроелектростанції та "свідомих ударів терористів по інших дамбах" та енергетичних обʼєктах вже ні в кого у світі не має бути ілюзій щодо Росії.

"Саме Росія зараз є глобальним центром цинізму, і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу. Світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше – радіаційній катастрофі. Всі розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути. Це потрібно", - наголосив він.

Глава держави додав, що українська сторона продовжить інформувати партнерів, зокрема буде надана інформація й тим країнам, які "удають певну нейтральність навіть зараз".

"Очевидно, що радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі. Відповідно, будь-хто у світі зараз може допомогти, і що робити – цілком відомо. Потрібна повна деокупація Запорізької атомної станції. І будь-хто, хто заплющив очі на окупацію Росією такого обʼєкта, на мінування Росією території та споруд атомної станції, фактично сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору загалом", - вказав він.

Зеленський зазначив, що доручив міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку провести "всю необхідну розʼяснювальну роботу з нашими людьми" щодо всіх наявних ризиків, і найближчим часом це буде зроблено.

"Проговорили сьогодні з розвідкою, СБУ та МВС відповідні безпекові питання – і те, що стосується Запорізької станції, і те, що стосується наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Робимо все, щоб підключити якнайбільше сил і засобів до тиску та впливу на державу-терориста", - повідомив президент.

Нагадаємо, що раніше у четвер Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС з викидом радіації, для чого вже все підготовлено.

Він анонсував, що Україна передасть цю інформацію своїм партнерам - "кожному у світі: Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка, міжнародні організації".