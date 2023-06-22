"Разведки могут надавить": Украина донесла до стран G20 информацию о подготовке РФ катастрофы на ЗАЭС

Офис президента провел брифинг для представителей стран-партнеров по ситуации на Запорожской атомной станции, сообщив имеющуюся у нее информацию об угрожающих планах оккупантов. Об этом заявил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Были представители стран "Большой семерки", "Большой двадцатки", представители международных организаций. Здесь, в Офисе. От ГУР, от команды Офиса, от наших дипломатов предоставлена имеющаяся информация. Наш принцип прост: мир должен знать о том, что готовит оккупант. Каждый, кто знает, должен действовать", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, после теракта на Каховской гидроэлектростанции и "сознательных ударов террористов по другим дамбам" и энергетическим объектам уже ни у кого в мире не должно быть иллюзий относительно России.

"Именно Россия сейчас является глобальным центром цинизма, и оттуда может поступить любой приказ на любое зло, которое они рассчитывают замаскировать под ту или иную катастрофу. Мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более - радиационные катастрофы. Все понимают, что разведки разных стран могут давать соответствующие сигналы, могут давить. Это необходимо", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что украинская сторона продолжит информировать партнеров, в частности будет предоставлена информация и тем странам, которые "притворяются нейтральными даже сейчас".

"Очевидно, что радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может достичь кого-либо в мире. Соответственно, любой в мире сейчас может помочь, и что делать – вполне известно. Нужна полная деоккупация Запорожской атомной станции. И кто-либо, кто закрыл глаза на оккупацию Россией такого объекта, на минирование Россией территории и сооружений атомной станции, фактически способствует не одному этому российскому злу, а террору в целом", - указал он.

Зеленский отметил, что поручил министру внутренних дел Игорю Клименко провести "всю необходимую разъяснительную работу с нашими людьми" по всем имеющимся рискам, и в ближайшее время это будет сделано.

"Проговорили сегодня с разведкой, СБУ и МВД соответствующие вопросы безопасности - и то, что касается Запорожской станции, и то, что касается последствий российского теракта на Каховской ГЭС. Делаем все, чтобы подключить больше сил и средств к давлению и влиянию на государство-террориста ", – сообщил президент.

Напомним, ранее в четверг Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС с выбросом радиации, для чего уже все подготовлено.

Он анонсировал, что Украина передаст эту информацию своим партнерам – "каждому в мире: Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка, международные организации".