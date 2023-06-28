Загроза теракту на ЗАЕС. У Міненерго анонсували масштабні навчання екстрених служб

В Україні відбудуться масштабні навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій АЕС.

Таке рішення ухвалили на засіданні міжвідомчого кризового штабу, яке відбулося під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка, передає пресслужба Міненерго.

Галущенко підкреслив, що всі екстрені служби готові до можливого розвитку подій, розроблені відповідні протоколи спільних дій.

"Для їх детального відпрацювання кризовий штаб ухвалив рішення про проведення відповідних масштабних навчань із залученням служб центрального, регіонального та місцевого значення. Під час навчань будуть відпрацьовані заходи з подолання наслідків у разі підриву російськими військовими одного з енергоблоків станції", - йдеться у повідомленні.

Очільник Міненерго додав, що один із блоків ЗАЕС продовжує працювати у режимі "гарячого зупину".

"Окупанти свідомо блокують переведення п’ятого блоку в режим холодного зупину. Це значно підвищує ризик терористичної загрози на ядерному об’єкті", - зазначив він.

За його словами, важливо, щоб експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, зайняли активну позицію щодо повідомлень і моніторингу ситуації.

Президент "Енергоатому" Петро Котін у свою чергу додав, що компанія моделює різні сценарії розвитку подій на ЗАЕС, їх можливі наслідки та варіанти якнайшвидшого подолання.

"Наші фахівці опрацювали всі сценарії, які рашисти можуть реалізувати на Запорізькій АЕС. Тому відповідно до можливих наслідків будуть відпрацьовані різні моделі реагування", – запевнив він.

Запорізька АЕС: що відомо про загрозу

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що РФ готується до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на ЗАЕС. У дипвідомстві зазначили необхідність посилити обмежувальні заходи щодо атомної галузі РФ та її військово-промислового комплексу.

А в американському Інституті вивчення війни (ISW) висловилися, що радіаційний інцидент на ЗАЕС залишається малоймовірним, але не неможливим. За даними аналітиків, Кремль може використовувати погрози щодо можливих терактів на станції, щоб відтягнути контрнаступальні дії ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Своєю чергою керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов поінформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту на ЗАЕС. Як розповів очільник ГУР, ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може також підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.