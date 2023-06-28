Угроза теракта на ЗАЭС. В Минэнерго анонсировали масштабные учения экстренных служб

В Украине пройдут масштабные учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на Запорожской АЭС.

Такое решение было принято на заседании межведомственного кризисного штаба, которое состоялось под председательством министра энергетики Германа Галущенко, передает пресс-служба Минэнерго.

Галущенко подчеркнул, что все экстренные службы готовы к возможному развитию событий, разработаны соответствующие протоколы совместных действий.

"Для их подробной отработки кризисный штаб принял решение о проведении соответствующих масштабных учений с привлечением служб центрального, регионального и местного значения. Во время учений будут отработаны меры по преодолению последствий в случае подрыва российскими военными одного из энергоблоков станции", - говорится в сообщении.

Глава Минэнерго добавил, что один из блоков ЗАЭС продолжает работать в режиме "горячей остановки".

"Оккупанты сознательно блокируют перевод пятого блока в режим холодной остановки. Это значительно повышает риск террористической угрозы на ядерном объекте", - отметил он.

По его словам, важно, чтобы находящиеся на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ заняли активную позицию относительно сообщений и мониторинга ситуации.

Президент "Энергоатома" Петр Котин в свою очередь добавил, что компания моделирует разные сценарии развития событий на ЗАЭС, их возможные последствия и варианты скорейшего преодоления.

"Наши специалисты проработали все сценарии, которые рашисты могут реализовать на Запорожской АЭС. Поэтому в соответствии с возможными последствиями будут отработаны различные модели реагирования", – заверил он.

Запорожская АЭС: что известно об угрозе

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что РФ готовится к теракту на Запорожской атомной электростанции.

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество принять срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на ЗАЭС. В дипведомстве отметили необходимость усилить ограничительные меры по атомной отрасли РФ и ее военно-промышленному комплексу.

А в американском Институте изучения войны (ISW) высказались, что радиационный инцидент на ЗАЭС остается маловероятным, но невозможным. По данным аналитиков, Кремль может использовать угрозы возможных терактов на станции, чтобы отвлечь контрнаступательные действия ВСУ на Запорожском направлении.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поинформировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту на ЗАЭС. Как рассказал глава ГУР, враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблокам АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения до станции, что приведет к ядерной аварии.