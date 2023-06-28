Россия имеет средства и мотивацию для совершения теракта на ЗАЭС – МИД Украины

Оккупация и риск совершения Россией теракта на Запорожской атомной электростанции ставит под угрозу все пространство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом заявил, выступая онлайн на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору вопросов безопасности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Сегодня Россия угрожает Украине и всему пространству ОБСЕ радиационным инцидентом на Запорожской атомной электростанции. Что бы ни говорила российская пропаганда, именно у России и только у России есть сегодня мотивация и средства для того, чтобы совершить инцидент на ЗАЭС", - заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что оккупировав станцию и превратив ее в военную базу, Россия использует ЗАЭС как инструмент ядерного шантажа, и он "не знает, что еще должно произойти", чтобы государства-участники ОБСЕ признали "очевидное: России не место за этим столом".

"Министр напомнил, что три недели назад Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС, что повлекло наибольшую технологическую катастрофу в Европе за десятилетия и преступление экоцида. Этот террористический акт вывел военные преступления РФ на новую ступень, а настоящий масштаб последствий для людей и окружающей среды можно будет оценить лишь позже", - указали в МИД.

Министр также выразил благодарность председательству Северной Македонии в ОБСЕ за жесткую позицию по защите принципов организации в условиях полномасштабной агрессии России против Украины.

"Нельзя терпеть безнаказанность России, незаконное задержание сотрудников ОБСЕ, кражу более 70 автомобилей организации. Не может быть дискуссий со страной, чей президент находится в розыске Международного уголовного суда за военное преступление похищение украинских детей", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, не может быть надежды и на цивилизованный диалог со страной, которая наносит интенсивные удары ракетами и дронами по густонаселенным жилым массивам, прибегает к массовым зверствам, пыткам, изнасилованиям и запугиванию гражданского населения, пытается уничтожить украинскую государственность и национальную идентичность.

Министр подчеркнул, что у Украины нет другого выбора, кроме как бороться за свою свободу и восстановление территориальной целостности. Он напомнил, что Украина имеет целостное видение восстановления справедливого и устойчивого мира, подробно изложенное в предложенной президентом Владимиром Зеленским "формуле мира", и призвал ОБСЕ к активному участию в ее воплощении.

"Мы живем во время вызовов, когда дискуссии без прагматических решений больше не работают. Если мы хотим сохранить ОБСЕ и нашу коллективную приверженность ценностям и принципам Хельсинкского заключительного акта, нужно найти способ приостановить участие России в ОБСЕ", - подытожил министр.

Напомним, что ранее в среду Верховная Рада проголосовала за обращение к мировому сообществу относительно предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и противодействия ядерному шантажу со стороны РФ.

Об угрозе катастрофы на АЭС недавно заявил президент Владимир Зеленский. В свою очередь, по словам начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, российские оккупанты уже завершили подготовку к теракту.