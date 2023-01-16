ОБСЕ предупредила, что не имеет отношения к машинам с ее символикой, которые могут появиться на Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подчеркивает, что не ведет никакой деятельности на Донбассе и не имеет отношения к использованию там автомобилей с ее маркировкой. Об этом говорится в сообщении Twitter.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"ОБСЕ не присутствует на Донбассе. Если вы увидите какие-либо машины с маркировкой ОБСЕ на Донбассе, знайте, что они не используются для целей ОБСЕ", - говорится в нем.

Отметим, что накануне журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото автомобилей ОБСЕ на трейлерах, якобы сделанное перед КПП на российско-украинской границе возле оккупированного поселка Изварино Луганской области.

"На фото заезжающие из России трейлеры-автовозы. На трейлерах белые внедорожники Toyota Land Cruiser с маркировкой ОБСЕ. Именно на таких автомобилях до 24 февраля передвигались по Донбассу наблюдатели СММ ОБСЕ", - указал он.

По словам Цаплиенко, машины ОБСЕ легально никак не могли оказаться в распоряжении россиян, поэтому это может быть связано с подготовкой провокаций.

"Моя версия. Автомобили нужны сейчас россиянам для провокации. Например, их могут взорвать, не исключено, что с жертвами, а затем обвинить Украину в преступлении против ОБСЕ. Такая провокация с последующим тиражированием в российских медиа позволила бы отвести медийное внимание от реального военного преступления, совершенного россиянами в Днепре", - написал журналист.

Он подчеркнул, что это лишь один из вариантов, как российское командование может использовать джипы ОБСЕ. Впрочем, он выразил уверенность, что своевременная огласка делает невозможными эти варианты, поэтому он благодарен людям, сделавшим эти фото.

Напомним, что миссия ОБСЕ в Украине с конца апреля больше не действует – как на оккупированной, так и на неоккупированной территории. Такое решение стало следствием отсутствия консенсуса на Постоянном совете ОБСЕ в Европе 31 марта 2022 года о продлении ее мандата.