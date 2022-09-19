В "ЛНР" дали 13 лет тюрьмы за "госизмену" двум сотрудникам СММ ОБСЕ: в организации отреагировали

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в лице своего председателя, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау и генерального секретаря Хельги Марии Шмид осуждают вынесение в "ЛНР" "судебного приговора" сотрудникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Максиму Петрову и Дмитрию Шабанову к 13 годам лишения свободы.

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Также, как говорится в сообщении международной организации, они призывают к немедленному освобождению всех трех членов миссии ОБСЕ, содержащихся под стражей.

"Наши коллеги остаются сотрудниками ОБСЕ и выполняли официальные обязанности в соответствии с мандатом всех 57 государств-участников. Я призываю к их немедленному и безоговорочному освобождению вместе с другим нашим коллегой, который также находится под стражей", - сказал Шмид.

Как подчеркнул Рау, члены СММ необоснованно содержатся более пяти месяцев в неизвестных условиях ни за что, просто "ради политического спектакля, что бесчеловечно и отвратительно".

В ОБСЕ отмечают, что поддерживают тесный контакт с соответствующими заинтересованными сторонами, включая другие международные организации, для содействия освобождению задержанных сотрудников СММ.

"Обязанность ОБСЕ заботиться обо всех своих сотрудниках сохраняется во время и после закрытия СММ. ОБСЕ предпринимала и будет продолжать предпринимать шаги по использованию всех доступных каналов для обеспечения привилегий и иммунитетов нынешних и бывших должностных лиц ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Согласно сообщениям от 19 сентября организации, именующей себя "Верховным судом ЛНР", она приговорила к 13 годам лишения свободы двух жителей Луганска за "государственную измену", под которой подразумевается "шпионаж и выдача иностранной организации иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну, ставших известными по работе". При этом заявлено, что оба они признали в полном объеме вину в своих "преступлениях" и якобы чистосердечно раскаялись.

В частности, указано, что Петров в период июля 2015 - апреля 2022 года, работая переводчиком в составе СММ ОБСЕ в Украине, якобы был привлечен "иностранным государством в лице международного наблюдателя СММ ОБСЕ Д., 2 декабря 1944 года рождения, уроженцем Парижа (Франция), гражданином США, до 2005 года проходившим службу в разведывательном управлении Министерства обороны США" к работе в качестве агента на территории "ЛНР".

Мужчину обвинили в том, что он собирал, систематизировал и передавал сведения о местонахождении, перемещении и количестве военной техники, количественном составе, местонахождении военных и стратегических объектов "Народной милиции ЛНР".

В свою очередь, Шабанов с конца сентября 2016 по апрель 2022 года работал ассистентом безопасности Стахановской передовой патрульной базы СММ ОБСЕ. Согласно "приговору", он примерно с августа 2021 по апрель 2022 в ходе регулярных поездок по Луганской области он, действуя якобы в нарушении мандата СММ, собирал данные о передвижениях военной техники "НМ ЛНР", снимая ее на видео с привязкой GPS-координат, данные о перемещении военных, а также "иные сведения военного характера" и передавал их национальному офицеру безопасности СММ ОБСЕ Л. непосредственно по служебному смартфону.

Напомним, что миссия ОБСЕ в Украине с конца апреля больше не действует. Такое решение стало следствием отсутствия консенсуса на Постоянном совете ОБСЕ в Европе 31 марта 2022 года о продлении ее мандата.