У "ЛНР" дали 13 років тюрми за "держзраду" двом співробітникам СММ ОБСЄ: в організації відреагували

Організація з безпеки та співробітництва в Європі в особі свого голови, міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау та генерального секретаря Хельги Марії Шмід засуджують винесення у "ЛНР" "судового вироку" співробітникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Максиму Петрову та Дмитру Шабанову до 13 років позбавлення свободи.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Також, як йдеться у повідомленні міжнародної організації, вони закликають до негайного звільнення всіх трьох членів місії ОБСЄ, які перебувають під вартою.

"Наші колеги залишаються співробітниками ОБСЄ і виконували офіційні обов'язки відповідно до мандату всіх 57 держав-учасниць. Я закликаю до їхнього негайного та беззаперечного звільнення разом з іншим нашим колегою, який також перебуває під вартою", - сказав Шмід.

Як підкреслив Рау, члени СММ необґрунтовано утримуються понад п'ять місяців у невідомих умовах ні за що, просто "заради політичної вистави, що нелюдсько та огидно".

В ОБСЄ зазначають, що підтримують тісний контакт із відповідними зацікавленими сторонами, включно з іншими міжнародними організаціями, для сприяння звільненню затриманих співробітників СММ.

"Обов'язок ОБСЄ піклуватися про всіх своїх співробітників зберігається під час та після закриття СММ. ОБСЄ робила і продовжуватиме робити кроки щодо використання всіх доступних каналів для забезпечення привілеїв та імунітетів нинішніх та колишніх посадових осіб ОБСЄ", - йдеться у заяві.

Згідно з повідомленнями від 19 вересня організації, що називає себе "Верховним судом ЛНР", вона засудила до 13 років позбавлення волі двох жителів Луганська за "державну зраду", під якою мається на увазі "шпигунство та видача іноземній організації іноземної держави відомостей, що становлять державну таємницю, що стали відомими по роботі". При цьому заявлено, що обидва вони визнали в повному обсязі провину у своїх "злочинах" і нібито щиро покаялися.

Зокрема, зазначено, що Петров у період липня 2015 – квітня 2022 року, працюючи перекладачем у складі СММ ОБСЄ в Україні, нібито був залучений "іноземною державою в особі міжнародного спостерігача СММ ОБСЄ Д., 2 грудня 1944 року народження, уродженцем Парижа (Франція), громадянином США, який до 2005 року проходив службу в розвідувальному управлінні Міністерства оборони США" до роботи в якості агента на території "ЛНР".

Чоловіка звинуватили в тому, що він збирав, систематизував і передавав відомості про місцезнаходження, переміщення та кількість військової техніки, кількісний склад, місцезнаходження військових та стратегічних об'єктів "Народної міліції ЛНР".

У свою чергу Шабанов з кінця вересня 2016 по квітень 2022 року працював асистентом безпеки Стахановської передової патрульної бази СММ ОБСЄ. Згідно "вироку", приблизно з серпня 2021 по квітень 2022 року в ході регулярних поїздок Луганською області він, діючи нібито в порушенні мандату СММ, збирав дані про пересування військової техніки "НМ ЛНР", знімаючи її на відео з прив'язкою GPS-координат, дані про переміщення військових, а також "інші відомості військового характеру" і передавав їх національному офіцеру безпеки СММ ОБСЄ Л. безпосередньо службовим смартфоном.

Нагадаємо, що місія ОБСЄ в Україні з кінця квітня більше не діє. Таке рішення стало наслідком відсутності консенсусу на Постійній раді ОБСЄ у Європі 31 березня 2022 року про продовження її мандату.