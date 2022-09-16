В ОП висунули дві версії причин ліквідації "генпрокурора ЛНР"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк припускає, що вбивство "генерального прокурора ЛНР" Сергія Горенка може бути викликане конфліктом між луганськими злочинними угрупуваннями або ж організоване Росією. Про це він написав у своєму Twitter.

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"Ліквідацію так званого "генпрокурора ЛНР" та його заступника у власному кабінеті варто розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних ОЗУ, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі. Інша версія – зачистка Росією свідків воєнних злочинів. Слідство покаже", - заявив Подоляк.

16 вересня близько 11:30 в результаті вибуху в будівлі "Генеральної прокуратури ЛНР" на вулиці Коцюбинського в центрі Луганська загинув сам Горенко, а також його заступниця Катерина Стегленко.



Нагадаємо, що Подоляк вже не вперше висловлює думку, що резонансні події в Росії чи на окупованих нею територією можуть бути саме наслідком імовірних конфліктів місцевих сил, і не пов'язані з діями України.

Так, він припускав, що це було причиною вбивства дочки російського націоналістичного публіциста Олександра Дугіна Дар'ї, в організації якої російське слідство звинувачує українські спецслужби.

Крім того, напередодні він натякав, що звуки вибухів, які чули мешканці Ростовської області, можуть бути проявом військового заколоту, провівши паралель з початком громадянської війни в Іспанії в 1936 році.