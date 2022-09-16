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В ОП выдвинули две версии причин ликвидации "генпрокурора ЛНР"

В ОП выдвинули две версии причин ликвидации "генпрокурора ЛНР"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предполагает, что убийство "генерального прокурора ЛНР" Сергея Горенко могло быть вызвано конфликтом между луганскими преступными группировками или же организовано Россией. Об этом он написал в своем Twitter.

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"Ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных ОПГ, которые не поделили награбленное имущество в преддверии масштабного побега. Другая версия - зачистка Россией свидетелей военных преступлений. Следствие покажет", - заявил Подоляк.

16 сентября около 11:30 в результате взрыва в здании "Генеральной прокуратуры ЛНР" по улице Коцюбинского в центре Луганска погиб сам Горенко, а также его заместитель Екатерина Стегленко.

Напомним, что Подоляк уже не в первый раз высказывает мнение, что резонансные события в России или на оккупированных ею территорией могут быть именно следствием вероятных конфликтов местных сил, и не связаны с действиями Украины.

Так, он предполагал, что это было причиной убийства дочери российского националистического публициста Александра Дугина Дарьи, в организации которой российское следствие обвиняет украинские спецслужбы.

Кроме того, накануне он намекал, что звуки взрывов, которые слышали жители Ростовской области, могут быть проявлением военного мятежа, проведя параллель с началом гражданской войны в Испании в 1936 году.

Автор:
Тимофей Беспятов