ОБСЄ попередила, що не має стосунку до машин з її символікою, які можуть з'явитися на Донбасі

Організація з безпеки і співробітництва в Європі підкреслює, що не веде жодної діяльності на Донбасі і не має стосунку до використання там автомобілів з її маркуванням. Про це йдеться у повідомленні у Twitter.

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"ОБСЄ не присутня на Донбасі. Якщо ви побачите будь-які машини з маркуванням ОБСЄ на Донбасі, знайте, що вони не використовуються для цілей ОБСЕ", - сказано в ньому.

Зазначимо, що напередодні журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото автомобілів ОБСЄ на трейлерах, нібито зроблене перед КПП на російсько-українському кордоні біля окупованого селища Ізварине Луганської області.

"На фото трейлери-автовози, які заїжджають з Росії. На трейлерах білі позашляховики Toyota Land Cruiser з маркуванням ОБСЄ. Саме на таких автомобілях до 24 лютого пересувались по Донбасу спостерігачі СММ ОБСЄ", - вказав він.

За словами Цаплієнка, машини ОБСЄ легально жодним чином не могли опинитися в розпорядженні росіян, тому це може бути пов'язане з підготовкою провокацій.

"Моя версія. Автомобілі потрібні зараз росіянам для провокації. Наприклад, їх можуть підірвати, не виключено, що із жертвами, а потім звинуватити Україну в злочині проти ОБСЄ. Така провокація з наступним тиражуванням в російських медіа дозволила б відвести медійну увагу від реального військового злочину, скоєного росіянами в Дніпрі", - написав журналіст.

Натомість він підкреслив, що це лише один із варіантів, як російське командування може використати джипи ОБСЄ. Втім, він висловив впевненість, що вчасний розголос унеможливлює ці варіанти, тому він вдячний людям, що зробили ці фото.

Нагадаємо, що місія ОБСЄ в Україні з кінця квітня більше не діє - як на окупованій, так і на неокупованій території. Таке рішення стало наслідком відсутності консенсусу на Постійній раді ОБСЄ у Європі 31 березня 2022 року про продовження її мандату.