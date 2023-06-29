Жителям прилегающей территории к ЗАЭС раздали таблетки йодида калия, — Ляшко

Министерство здравоохранения решило раздать местным жителям прилегающих к Запорожской АЭС населенных пунктов таблетки йодида калия.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Мы - Украина".

"Каждое утро мы имеем обновленный прогноз, куда будет дуть ветер. Если мы увидим, что был взрыв, какое количество реакторов… от этого будет зависеть зона поражения. На подконтрольной территории Запорожья таблетки уже были розданы", – рассказал Ляшко.

Минздрав также подготовил запасы таблеток для попавших под действие радиоактивного облака пыли на случай, если россияне реализуют план по подрыву ЗАЭС.

Ляшко отметил, что тем, у кого еще нет таблеток, следует обратиться к семейному врачу.

Инфографика: Минздрав

Напомним, известно, что российские войска дополнительно заминировали захваченную Запорожскую АЭС, в том числе заминированы ставки-охладители. МАГАТЭ известно об этом, но генеральный директор агентства Рафаэля Гросси заявил, что во время визита никаких мин не обнаружил.